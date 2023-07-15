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  4. ФОТО. Ликование Вондроушовой и слезы Жабер
Уимблдон
15 июля 2023, 18:13 |
330
1

ФОТО. Ликование Вондроушовой и слезы Жабер

Обидчица Свитолиной взяла титул на Уимблдоне-2023

15 июля 2023, 18:13 |
330
1
ФОТО. Ликование Вондроушовой и слезы Жабер
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркета Вондроушова

В субботу, 15 июля, в финальной встрече Уимблдона-2023 на корте сошлись Маркета Вондроушова из Чехии и Онс Жабер из Туниса.

Чешка, напомним, по пути в финал в 1/2 финала одержала победу над украинской Элиной Свитолиной.

В решающей встрече турнира Вондроушова вновь добилась победы в двух сетах. Жабер она переиграла дважды по 6:4.

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Источник Sport.ua
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Summertime
Отправят теперь Жабер тренироваться в Сахаре.
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