ФОТО. Ликование Вондроушовой и слезы Жабер

В субботу, 15 июля, в финальной встрече Уимблдона-2023 на корте сошлись Маркета Вондроушова из Чехии и Онс Жабер из Туниса.

Чешка, напомним, по пути в финал в 1/2 финала одержала победу над украинской Элиной Свитолиной.

В решающей встрече турнира Вондроушова вновь добилась победы в двух сетах. Жабер она переиграла дважды по 6:4.