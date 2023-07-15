Уимблдон15 июля 2023, 18:13 |
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ФОТО. Ликование Вондроушовой и слезы Жабер
Обидчица Свитолиной взяла титул на Уимблдоне-2023
15 июля 2023, 18:13 |
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В субботу, 15 июля, в финальной встрече Уимблдона-2023 на корте сошлись Маркета Вондроушова из Чехии и Онс Жабер из Туниса.
Чешка, напомним, по пути в финал в 1/2 финала одержала победу над украинской Элиной Свитолиной.
В решающей встрече турнира Вондроушова вновь добилась победы в двух сетах. Жабер она переиграла дважды по 6:4.
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