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Теннис в Украине
15 июля 2023, 18:31 | Обновлено 15 июля 2023, 18:35
1155
3

Онс ЖАБЕР: «Очень, очень тяжело»

Теннисистка из Туниса – о поражении в финале Уимблдона-2023

15 июля 2023, 18:31 | Обновлено 15 июля 2023, 18:35
1155
3
Онс ЖАБЕР: «Очень, очень тяжело»
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

Шестая ракетка мира Онс Жабер из Туниса поделилась эмоциями от поражения во встрече с Маркетой Вондроушовой в финале Уимблдонского турнира.

Жабер, как известно, второй год подряд играла в финале травяного мэйджора и второй раз подряд не смогла завоевать титул.

«Это очень, очень тяжело. Мало этого, так ещё и на фотографиях я буду выглядеть ужасно. Самое болезненное поражение в моей карьере. Но я не сдамся и вернусь сильнее. Для меня это был потрясающий турнир, жаль, что не до самого конца. Хочу поблагодарить свою команду за то, что всегда верят в меня. Однажды мы сделаем это, я обещаю. Я буду чемпионом Grand Slam», – призналась Жабер.

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Источник Wimbledon
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India Life
Без обид, Онс, но ты всегда выглядишь ужасно
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+2
serhiy
Іди поплач з родичами-москалями ! (
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0
Sergey Romanchik
Жаль,что Онс не выиграла.... Третий финал.  
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-3
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