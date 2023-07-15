Онс ЖАБЕР: «Очень, очень тяжело»

Шестая ракетка мира Онс Жабер из Туниса поделилась эмоциями от поражения во встрече с Маркетой Вондроушовой в финале Уимблдонского турнира.

Жабер, как известно, второй год подряд играла в финале травяного мэйджора и второй раз подряд не смогла завоевать титул.

«Это очень, очень тяжело. Мало этого, так ещё и на фотографиях я буду выглядеть ужасно. Самое болезненное поражение в моей карьере. Но я не сдамся и вернусь сильнее. Для меня это был потрясающий турнир, жаль, что не до самого конца. Хочу поблагодарить свою команду за то, что всегда верят в меня. Однажды мы сделаем это, я обещаю. Я буду чемпионом Grand Slam», – призналась Жабер.