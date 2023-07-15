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  4. Брандао проведал Шахтер в Нидерландах. Чем ныне живет легендарный бразилец
Украина. Премьер лига
15 июля 2023, 12:53 |
1179
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Брандао проведал Шахтер в Нидерландах. Чем ныне живет легендарный бразилец

16 июня экс-форварду «горняков» исполнилось 43 года

15 июля 2023, 12:53 |
1179
0
Брандао проведал Шахтер в Нидерландах. Чем ныне живет легендарный бразилец
ФК Шахтер Донецк

4 июля тренировочный лагерь «Шахтера» в Нидерландах посетил легендарный экс-форвард команды и первый бразилец в истории «оранжево-черных» Брандао. Во время визита бывший футболист «горняков» тепло пообщался с генеральным директором клуба Сергеем Палкиным и нынешним спортивным директором «Шахтера» Дарио Срной, который во времена игроцкой карьеры Брандао выходил вместе с бразильцем в составе команды на позиции правого защитника.

О том, как проходило становление Брандао в Донецке и «Шахтере» и наследии, которое удалось оставить после себя бразильцу в стане «оранжево-черных», три года назад в прекрасной манере все «по полочкам» разложил коллега Валерий Василенко в специальном материале «Брандао: нетипичный бразилец, которого сразу называли «деревом».

Поэтому сейчас мы не будем еще раз останавливаться на донецком периоде в жизни Брандао, а вкратце вспомним, как развивалась карьера бразильца после отъезда из Украины, и выясним, чем живет экс-форвард «горняков» в наши дни…

Франция: чемпионство с Марселем и много-много скандалов

В январе 2009 года «Шахтер» продал Брандао в «Марсель» за 6 миллионов евро, и на контракте в этом клубе бразилец провел следующие три с половиной года. Самым ярким воспоминанием из карьеры форварда в стане провансальцев является, конечно же, триумф в Лиге 1, чемпионство в которой покорилось «Марселю» по итогам сезона-2009/10. Тогда команда Брандао на шесть очков опередила «Лион», а нынешний гегемон ПСЖ, который только в 2011-м отошел в руки катарских инвесторов, и вовсе финишировал на скромной 13-й позиции.


Getty Images/Global Images Ukraine

В сезоне-2009/10 Брандао провел за «Марсель» 30 поединков в рамках чемпионата Франции, и отличился в них 8 забитыми мячами и 5 результативными передачами. Это был пик для бразильца в составе провансальцев, ведь уже через год его показатели результативности пошли вниз, и в марте 2011-го Брандао был отпущен в аренду на родину – в «Крузейро».

Что правда, первопричиной для того трансфера стали вовсе не игровые проблемы у бразильца, а скандал, в который угодил Брандао. В феврале 2011-го форварда «Марселя» обвинили в изнасиловании, из-за чего он сперва был арестован, а затем выпущен на свободу как минимум до итогов судебного разбирательства. 23-летняя девушка обвинила бразильца в том, что он совершил в отношении нее противоправные действия сексуального характера. Якобы изнасилование произошло в машине Брандао, когда тот согласился подвезти девушку до магазина.

До конца 2011-го Брандао выступал в Бразилии (сперва за «Крузейро», а затем – за «Гремио»), но очень успешным этот этап карьеры форварда называть нельзя (всего 4 забитых мяча в 19 матчах Серии А тому яркая иллюстрация). В начале 2012 года бразилец все-таки смог вернуться во Францию, где этого ждал тогдашний наставник «Марселя» Дидье Дешам. Специалист попросил клубное руководство сделать все, чтобы Брандао мог вновь выступать за провансальцев, потому как рассчитывал и доверял этому нападающему.

Но уже летом 2012-го Дешам покинул «Марсель», а вместе с ним клуб оставил и Брандао, перебравшийся на правах свободного агента в «Сент-Этьен». В рядах «зеленых» бразилец отыграл два сезона, причем в первом отличился 11 забитыми мячами в 27 поединках Лиги 1 – немного на фоне 30 голов Златана Ибрагимовича, выигравшего тогда бомбардирскую гонку, но именно этот показатель стал рекордным для Брандао во французском чемпионате в рамках одного сезона.

Осенью 2012 года суд снял обвинения с Брандао в деле об изнасиловании, которое оказалось довольно мутным и запутанным. Но уже в августе 2014-го экс-нападающий «Шахтера» оказался в эпицентре новой скандальной истории. На тот момент бразилец выступал уже за «Бастию», и в поединке чемпионата против «Пари Сен-Жермен» в подтрибунном помещении что-то не поделил с соотечественником Тьяго Моттой, выступавшим за парижан. В итоге Брандао боднул оппонента головой по лицу, разбив нос, и быстро убежал в раздевалку.

Инцидент попал на камеры, и стал причиной для серьезных дисциплинарных разбирательств. Президент ПСЖ Насер Аль-Хелаифи публично высказывался за пожизненную дисквалификацию для Брандао, но форвард отделался 6-месячным баном. Что правда, в отношении тогдашнего нападающего «Бастии» было открыто уголовное производство, и в перспективе Брандао «светил» вполне реальный тюремный срок – до трех лет за умышленное причинение вреда.

Как и в ситуации с якобы случившимся изнасилованием, Брандао повезло. Его вина была установлена и доказана, и первоначально форварда осудили на месяц полноценной тюрьмы, но в ходе рассмотрения апелляции решение смягчили – дали пять месяцев условно и штраф в размере 20 тысяч евро.

Возвращение на родину и закат в Греции

Летом 2016 года руководство «Бастии» приняло решение о расторжении контракта с Брандао в одностороннем порядке. Руководство французского клуба мотивировало этот поступок тем, что форвард имеет слишком много проблем с дисциплиной, что вредит имиджу «Бастии» и негативно сказывается на атмосфере внутри команды.

Оказавшись в статусе свободного агента Брандао, которому на тот момент было уже 36, так и не смог найти подходящего варианта в Европе и был вынужден вернуться на родину. Правда, и в Бразилии достойных претендентов на экс-форварда «Шахтера» не нашлось, и тому пришлось оформить сотрудничество с «Лондриной», за которую Брандао провел лишь один поединок в Серии В, и не отличился результативными действиями.


ФК Шахтер. Брандао

«Лондрина» ненадолго отдавала Брандао в аренду еще менее статусному «Трикордиано», где форвард также сыграл всего один матч, а летом 2017-го нашему герою удалось вернуться в Европу. Интерес к сотрудничеству с экс-голеадором «Шахтера» проявил греческий «Левадиакос», за который бразилец успел сыграть 9 матчей в Суперлиге и отличился 2 забитыми мячами.

В Греции Брандао посчастливилось очутиться благодаря хорошим взаимоотношениям с Жозе Аниго, который как раз возглавил «Левадиакос», а с 2004 по 2014 годы был спортивным директором «Марселя» и оказался одним из инициаторов приглашения бразильца в стан провансальцев из «Шахтера».

Но уже в январе 2018-го Брандао покинул «Левадиакос», и вскоре объявил о завершении карьеры футболиста – в тридцать семи с половиной лет…

Тренерские амбиции

Незадолго до того, как повесить бутсы на гвоздь, Брандао закончил тренерские курсы и получил от Бразильской конфедерации футбола диплом категории В. Это позволило ему сразу после ухода из «Левадиакоса» вернуться в «Лондрину», пройти стажировку и впоследствии стать тренером юниорской команды (U-19) клуба.

«Я очень рад этому новому вызову в своей карьере. Я многому научился на курсах и еще больше узнал во время стажировки. Теперь я лучше понимаю многое: от административных задач до ежедневной работы с игроками во время тренировок. Я учился у тренеров, под руководством которых играл, но думаю, что постараюсь черпать вдохновение у Дидье Дешама, Мирчи Луческу и даже Бернда Шустера, который был моим первым тренером в донецком «Шахтере». Они отличные профессионалы, которые, безусловно, будут ориентирами в моей тренерской карьере», - отметил Брандао.

Кроме того, уже тогда, в юниорах «Лондрины», бразилец заявил об амбициях однажды вернуться в европейский футбол.

«Я уважаю труд каждого тренера, но мечтаю работать не только здесь, в «Лондрине», но и за границей. Я хочу попытаться разрушить стереотип о том, что бразильские тренеры не могут быть успешными в Европе. Я все еще в стадии обучения, но я думаю, что я на правильном пути. Продолжение следует!» - заявил тогда Брандао.

Впрочем, пока что добиться каких-то необычайных высот в тренерском ремесле Брандао не удалось даже в родной Бразилии. С юниорами «Лондрины» (U-17) специалист становился серебряным призером чемпионата штата Парана, а в январе 2020 года получил диплом категории А, который позволяет Брандао работать ассистентом главного тренера даже в клубах элитарных дивизионов.

Собственно говоря, впоследствии Брандао все-таки получил повышение и стал ассистентом коуча в первой команде «Лондрины», однако 30 мая покинул клуб и сейчас, по его словам, имеет необходимую лицензию и стремление работать именно в роли главного тренера.

Перспективы: в футболе или в фермерстве

Очевидно, что свой визит в «Шахтер» Брандао расценивал как возможность пообщаться с руководством бывшего клуба и разузнать что-то новое для себя в профессиональном плане. Сейчас бразилец настроен поглотить как можно больше полезного опыта и, по возможности, пройти стажировку в одном из европейских клубов. Возможно, это будет одна из французских команд, за которую выступал экс-форвард «горняков», но нельзя исключать и иные варианты.


ФК Шахтер Донецк

Потенциально трудоустроиться в Европе Брандао будет несколько проще, чем ряду бразильских молодых специалистов без серьезного опыта и репутации. Дело в том, что еще в 2014 году Брандао подавал ходатайство на получение французского гражданства, которое было одобрено и экс-футболист «Шахтера» обзавелся паспортом страны Евросоюза.

Сейчас дальнейший тренерский путь Брандао во многом зависит от успешности работы его агентов, а также от связей самого бразильца, которые, вспоминая историю с трудоустройством в «Левадиакосе», являются достаточно обширными и существенными. Впрочем, в ближайшем будущем у бразильца есть и другой вариант, если с футболом дела пойдут не так, как ожидается…

В мае нынешнего года Брандао, побывав в гостях у еще одного своего экс-клуба «Сент-Этьена», рассказал журналистам о том, что часть гонораров от своей карьеры игрока инвестировал в покупку сельскохозяйственных угодий. На текущий момент в собственности экс-форварда «Шахтера» есть 300 гектаров земли, расположенной в штате Парана неподалеку от Лондрины. Это позволяет Брандао целиком и полностью не зависеть от успешности своей работы в футболе, и получать дополнительный доход. Как рассказал бразилец, в нынешнем году его агрономы сделали ставку на выращивание сои и, как ожидается, это даст хорошую экономическую выгоду.

В конце концов, Брандао не единственный экс-легионер «Шахтера», который инвестировал в сельское хозяйство на своей родине. Ранее мы приводили интервью румынского экс-центрбека «горняков» Космина Бэркэуана, который нынче окончательно разочаровался в тренерстве и всецело сфокусирован на урожаях…

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Брандао Шахтер Донецк
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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