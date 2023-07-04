Украина. Премьер лига04 июля 2023, 18:30 |
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ВИДЕО. Брандао приехал в гости к Шахтеру
Экс-форвард «Горняков» приехал в Нидерланды
04 июля 2023, 18:30 |
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Донецкий «Шахтер» сейчас находится на предсезонных сборах в Нидерданах. В гости к команде приехал бывший форвард «Горняков», бразилец Брандао.
43-летний бразилец выступал за «Шахтер» с 2002 по 2009 годы. Суммарно провел за команду 220 матчей и забил 91 гол.
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