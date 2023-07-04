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  4. ВИДЕО. Брандао приехал в гости к Шахтеру
Украина. Премьер лига
04 июля 2023, 18:30 |
951
1

ВИДЕО. Брандао приехал в гости к Шахтеру

Экс-форвард «Горняков» приехал в Нидерланды

04 июля 2023, 18:30 |
951
1
ВИДЕО. Брандао приехал в гости к Шахтеру
ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» сейчас находится на предсезонных сборах в Нидерданах. В гости к команде приехал бывший форвард «Горняков», бразилец Брандао.

43-летний бразилец выступал за «Шахтер» с 2002 по 2009 годы. Суммарно провел за команду 220 матчей и забил 91 гол.

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Брандао Шахтер Донецк
Источник ФК Шахтер Донецк
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Злий Глобинець
Чого ж, пам'ятаємо! Непоганий був форвард, якби зараз, то умовного Довбика в бомбардирських перегонах порвав би, "як тузик грілку" 
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