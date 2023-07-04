ВИДЕО. Брандао приехал в гости к Шахтеру

Донецкий «Шахтер» сейчас находится на предсезонных сборах в Нидерданах. В гости к команде приехал бывший форвард «Горняков», бразилец Брандао.

43-летний бразилец выступал за «Шахтер» с 2002 по 2009 годы. Суммарно провел за команду 220 матчей и забил 91 гол.