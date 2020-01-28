Культовый для Шахтера бразилец стал тренером

Бывший нападающий «Шахтера» Брандао, который завершил карьеру футболиста в 2017 году в греческом «Левадиакосе», накануне окончил прохождение курсов при Бразильской конфедерации футбола, получив тренерскую лицензию категории А.

Теперь 39-летний специалист может работать ассистентом главного тренера в клубах элитных дивизионов, либо же быть полноценным наставником команд из низших лиг.

В последнее время Брандао работал с юношами «Лондрины» U-17, с которыми сумел выиграть серебряные медали чемпионата штата Парана.

Напомним, Брандао выступал за «Шахтер» с 2002 по 2008 год, проведя 152 матча за «горняков» и отличившись 60 голами. Он является первым бразильским легионером в истории донецкой команды.

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