Траоре стал 21-м автором хет-трика в составе Шахтера в УПЛ

Нападающий донецкого Шахтера Лассина Траоре стал 21-м игроком в истории горняков, отличившимся хет-триком в чемпионате Украины.

Произошло это в матче 17 тура сезона 2025/26, в котором Шахтер благодаря трем голам африканца победил Карпаты со счетом 3:0.

По этому поводу вспомним всех футболистов горняков, имеющих в своем активе хет-трик в чемпионате Украины.

Футболисты Шахтера, делавшие хет-трик в чемпионате Украины