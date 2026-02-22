Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
22 февраля 2026, 18:11
1

Траоре стал 21-м автором хет-трика в составе Шахтера в УПЛ

Вспомним всех футболистов горняков, имеющих в своем активе хет-трик в чемпионате Украины

22 февраля 2026, 18:11
1 Comments
Траоре стал 21-м автором хет-трика в составе Шахтера в УПЛ
ФК Шахтер. Лассина Траоре

Нападающий донецкого Шахтера Лассина Траоре стал 21-м игроком в истории горняков, отличившимся хет-триком в чемпионате Украины.

Произошло это в матче 17 тура сезона 2025/26, в котором Шахтер благодаря трем голам африканца победил Карпаты со счетом 3:0.

По этому поводу вспомним всех футболистов горняков, имеющих в своем активе хет-трик в чемпионате Украины.

Футболисты Шахтера, делавшие хет-трик в чемпионате Украины

  • 3 – Олег Матвеев (2 хет-трика и 1 покер)
  • 2 – Андрей Воробей, Алексей Белик, Брандау (1 хет-трик и 1 покер), Жуниор Мораес
  • 1 – Сергей Ребров, Игорь Петров, Сергей Ателькин, Михаил Поцхверия, Сергей Попов, Мариан Савву, Джулиус Агахова, Генрих Мхитарян, Факундо Феррейра (результат матча позже был аннулирован), Тайсон, Дентиньо, Даниил Сикан, Марлон Гомес, Артём Бондаренко, Георгий Судаков (покер), Лассина Траоре
По теме:
Александр БАБИЧ: «Из первой четверки пока самое слабое звено – Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо
Шахтер никогда не проигрывал в первом матче календарного года в УПЛ
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Лассина Траоре хет-трик статистика Жуниор Мораес
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
