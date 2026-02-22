Украина. Премьер лига22 февраля 2026, 18:11 |
Траоре стал 21-м автором хет-трика в составе Шахтера в УПЛ
Вспомним всех футболистов горняков, имеющих в своем активе хет-трик в чемпионате Украины
22 февраля 2026, 18:11 |
Нападающий донецкого Шахтера Лассина Траоре стал 21-м игроком в истории горняков, отличившимся хет-триком в чемпионате Украины.
Произошло это в матче 17 тура сезона 2025/26, в котором Шахтер благодаря трем голам африканца победил Карпаты со счетом 3:0.
По этому поводу вспомним всех футболистов горняков, имеющих в своем активе хет-трик в чемпионате Украины.
Футболисты Шахтера, делавшие хет-трик в чемпионате Украины
- 3 – Олег Матвеев (2 хет-трика и 1 покер)
- 2 – Андрей Воробей, Алексей Белик, Брандау (1 хет-трик и 1 покер), Жуниор Мораес
- 1 – Сергей Ребров, Игорь Петров, Сергей Ателькин, Михаил Поцхверия, Сергей Попов, Мариан Савву, Джулиус Агахова, Генрих Мхитарян, Факундо Феррейра (результат матча позже был аннулирован), Тайсон, Дентиньо, Даниил Сикан, Марлон Гомес, Артём Бондаренко, Георгий Судаков (покер), Лассина Траоре
Герой Буркина Фасо. Сегодня там его по ТВ покажут.
