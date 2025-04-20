1000 мячей бразильцев за Шахтер. Марлон Гомес забил юбилейный гол

Полузащитник донецкого «Шахтера» Марлон Гомес вошел в историю клуба, став автором юбилейного 1000-го гола, забитого бразильскими футболистами за «горняков».

Исторический мяч был забит 19 апреля в матче 25-го тура Украинской Премьер-Лиги против «Колоса» (2:4). Марлон Гомес отличился на 44-й минуте, открыв счет для «Шахтера» в этой игре, однако команда Марино Пушича потерпела поражение со счетом 2:4. Позднее в этом же матче еще один бразилец – Кевин – реализовал пенальти, установив окончательный результат и забив 1001-й гол бразильцев в футболке «оранжево-черных».

Серию открыл нападающий Брандау, который 17 августа 2002 года стал первым бразильцем, забившим за «Шахтер», отправив мяч в ворота «Кривбасса». С тех пор цвета донецкого клуба защищали 44 игрока из Бразилии, из которых 33 забивали мячи.

Абсолютным рекордсменом по количеству голов является Луис Адриано – на его счету 128 результативных ударов. В десятку лучших бразильских бомбардиров в истории клуба также вошли Брандау (91 гол), Алекс Тейшейра (89), Марлос (71), Жадсон (64), Жуниор Мораес (62), Тайсон (55), Фернандиньо (53), Дуглас Коста (38) и Виллиан (37).

Сейчас в составе «Шахтера» выступают 9 бразильцев. Наиболее результативный из них – Кевин (10 голов), также свой вклад внесли Эгиналду и Марлон Гомес (по 8), Педриньо (5) и Невертон (3).

В чемпионате Украины «Шахтер» занимает третье место с 53 очками, а в Кубке Украины 23 апреля сыграет в полуфинале против «Полесья».

Читайте также: Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо и фиаско Шахтера