На заключительном этапе подготовки Карпаты сыграют с Вересом
После спарринга с «Ольховцами» 14 июля львовские футболисты поедут домой
На заключительном этапе подготовки «Карпаты» сыграют с «Вересом» из Ровно.
14 июля львовские футболисты завершат ужгородский сбор спаррингом с «Ольховцами», которые в новом сезоне будут представлять Закарпатье в первенстве ААФУ, и вернутся домой.
Как стало известно Sport.ua, с 16 июля подопечные Мирона Mаркевича будут дислоцироваться на новой загородной клубной базе в Бартатове, где и будут готовиться к стартовому календарному поединку сезона Первой лиги с «Хустом».
17 июля они проведут во Львове спарринг с «Вересом», а 18 и 23 июля примут участие в благотворительных матчах, соответственно, в Зубре, близ Львова, и в Ковеле.
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