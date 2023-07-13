На заключительном этапе подготовки «Карпаты» сыграют с «Вересом» из Ровно.

14 июля львовские футболисты завершат ужгородский сбор спаррингом с «Ольховцами», которые в новом сезоне будут представлять Закарпатье в первенстве ААФУ, и вернутся домой.

Как стало известно Sport.ua, с 16 июля подопечные Мирона Mаркевича будут дислоцироваться на новой загородной клубной базе в Бартатове, где и будут готовиться к стартовому календарному поединку сезона Первой лиги с «Хустом».

17 июля они проведут во Львове спарринг с «Вересом», а 18 и 23 июля примут участие в благотворительных матчах, соответственно, в Зубре, близ Львова, и в Ковеле.