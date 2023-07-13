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Украина. Первая лига
13 июля 2023, 23:10 | Обновлено 13 июля 2023, 23:31
47
0

На заключительном этапе подготовки Карпаты сыграют с Вересом

После спарринга с «Ольховцами» 14 июля львовские футболисты поедут домой

13 июля 2023, 23:10 | Обновлено 13 июля 2023, 23:31
47
0
На заключительном этапе подготовки Карпаты сыграют с Вересом
ФК Карпаты Львов. Мирон Маркевич

На заключительном этапе подготовки «Карпаты» сыграют с «Вересом» из Ровно.

14 июля львовские футболисты завершат ужгородский сбор спаррингом с «Ольховцами», которые в новом сезоне будут представлять Закарпатье в первенстве ААФУ, и вернутся домой.

Как стало известно Sport.ua, с 16 июля подопечные Мирона Mаркевича будут дислоцироваться на новой загородной клубной базе в Бартатове, где и будут готовиться к стартовому календарному поединку сезона Первой лиги с «Хустом».

17 июля они проведут во Львове спарринг с «Вересом», а 18 и 23 июля примут участие в благотворительных матчах, соответственно, в Зубре, близ Львова, и в Ковеле.

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Карпаты Львов Верес Ровно товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Ольховцы инсайд Карпаты - Верес Мирон Маркевич
Источник Sport.ua
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