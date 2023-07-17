Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛАВРИНЕНКО: «Надеюсь, вопрос с бразильцами решится на этой неделе»
Украина. Премьер лига
17 июля 2023, 23:05 | Обновлено 17 июля 2023, 23:55
332
0

ЛАВРИНЕНКО: «Надеюсь, вопрос с бразильцами решится на этой неделе»

Тренер «Вереса» – о подготовке к сезону

17 июля 2023, 23:05 | Обновлено 17 июля 2023, 23:55
332
0
ЛАВРИНЕНКО: «Надеюсь, вопрос с бразильцами решится на этой неделе»
ФК Верес. Сергей Лавриненко

Сегодня в очередном спарринге футболисты «Вереса» уступили во Львове местным «Карпатам» – 1:2.

Главный тренер «Вереса» Сергей Лавриненко в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от этого противостояния:

– Обе команды выставили составы, близкие к боевым, и до 60 минуты на поле шла упорная борьба за инициативу, с удачно разыгранными комбинациями, быстрыми переходами. Когда же в конце поединка пошли замены, то характер игры несколько изменился. Хуже всего, что участники начали часто ошибаться. Именно после индивидуального промаха нашего игрока хозяева и забили на 88 минуте победный гол.

Все же, я остался доволен действиями подопечных, по сравнению с предыдущими контрольными матчами они действовали содержательнее.

– Как дела у «Вереса» на трансферном фронте?
– Решили отказаться от услуг Олега Синицы, который был у нас на просмотре. Несколько дней назад приехал из «Буковины» Василий Гакман. У нас есть договоренность с руководством черновицкого ФК, что по нему определимся после спарринга с «Кривбассом», который пройдет в Ужгороде 19 июля.

Что касается бразильских легионеров, то оба играли с «Карпатами», одному даже удалось сравнять счет. Надеюсь, что вопрос с их переходом решится на этой неделе.

– Тогда напоследок скажите, как вы встретили новость о том, что стартовый поединок в УПЛ «Верес» проведет с «Полесьем» не в Ровно согласно календарю, а в Житомире?
– Как сообщали СМИ, это была просьба руководства ФК «Полесье», президент нашего клуба Иван Надеин пошел навстречу. Это его решение я встретил с пониманием.

По теме:
Мирон МАРКЕВИЧ: «Пока меня не устраивает реализация голевых моментов»
ЮКСА усилилась новичками из Днепра-1 и Скорука
Игорь ЖАБЧЕНКО: «Все прогнозируют выход Карпат в УПЛ, но бывают сюрпризы»
Сергей Лавриненко Верес Ровно Карпаты Львов контрольные матчи УПЛ инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: Ярмоленко, не играй плохо, буду тебя разбирать на полочки
Футбол | 17 июля 2023, 17:33 10
Виктор ЛЕОНЕНКО: Ярмоленко, не играй плохо, буду тебя разбирать на полочки
Виктор ЛЕОНЕНКО: Ярмоленко, не играй плохо, буду тебя разбирать на полочки

Экс-футболист обратился к вингеру киевского «Динамо»

Днепр-1: активная и агрессивная украинизация
Футбол | 17 июля 2023, 13:15 24
Днепр-1: активная и агрессивная украинизация
Днепр-1: активная и агрессивная украинизация

Обозреватель Sport.ua впечатлен эффективной трансферной кампанией днепрян

Рейтинг WTA. Свитолина вернула статус первой ракетки Украины
Теннис | 17.07.2023, 08:45
Рейтинг WTA. Свитолина вернула статус первой ракетки Украины
Рейтинг WTA. Свитолина вернула статус первой ракетки Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 18-летнего хавбека Виктиньо
Футбол | 17.07.2023, 21:46
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 18-летнего хавбека Виктиньо
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 18-летнего хавбека Виктиньо
Гераскевич единственный проголосовал за исключение Бубки из исполкома НОК
Другие виды | 17.07.2023, 09:53
Гераскевич единственный проголосовал за исключение Бубки из исполкома НОК
Гераскевич единственный проголосовал за исключение Бубки из исполкома НОК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Третье поражение подряд. Постол досрочно уступил Элвину Родригесу
Третье поражение подряд. Постол досрочно уступил Элвину Родригесу
16.07.2023, 06:35 9
Бокс
Сборная Украины будет играть не в оптимальном составе. Что случилось?
Сборная Украины будет играть не в оптимальном составе. Что случилось?
15.07.2023, 21:40 11
Волейбол
Принц Насим Хамед назвал супертяжа номер один в мире
Принц Насим Хамед назвал супертяжа номер один в мире
17.07.2023, 10:30 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг провернул самый дорогой трансфер в истории клуба
ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг провернул самый дорогой трансфер в истории клуба
16.07.2023, 07:25 2
Футбол
Динамо – Арис Лимасол – 4:0. Дубль Волошина за 3 минуты. Видео голов, обзор
Динамо – Арис Лимасол – 4:0. Дубль Волошина за 3 минуты. Видео голов, обзор
16.07.2023, 21:07
Футбол
Мудрик – второй по скорости в Лиге чемпионов. А кто быстрее всех?
Мудрик – второй по скорости в Лиге чемпионов. А кто быстрее всех?
16.07.2023, 07:45 12
Футбол
Вондроушова дважды вписала свое имя в историю Уимблдона
Вондроушова дважды вписала свое имя в историю Уимблдона
15.07.2023, 19:57 5
Теннис
Источник: «Черные букмекеры использовали Динамо в матче с Арисом»
Источник: «Черные букмекеры использовали Динамо в матче с Арисом»
17.07.2023, 07:54 49
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем