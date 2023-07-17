ЛАВРИНЕНКО: «Надеюсь, вопрос с бразильцами решится на этой неделе»

Сегодня в очередном спарринге футболисты «Вереса» уступили во Львове местным «Карпатам» – 1:2.

Главный тренер «Вереса» Сергей Лавриненко в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от этого противостояния:

– Обе команды выставили составы, близкие к боевым, и до 60 минуты на поле шла упорная борьба за инициативу, с удачно разыгранными комбинациями, быстрыми переходами. Когда же в конце поединка пошли замены, то характер игры несколько изменился. Хуже всего, что участники начали часто ошибаться. Именно после индивидуального промаха нашего игрока хозяева и забили на 88 минуте победный гол.

Все же, я остался доволен действиями подопечных, по сравнению с предыдущими контрольными матчами они действовали содержательнее.

– Как дела у «Вереса» на трансферном фронте?

– Решили отказаться от услуг Олега Синицы, который был у нас на просмотре. Несколько дней назад приехал из «Буковины» Василий Гакман. У нас есть договоренность с руководством черновицкого ФК, что по нему определимся после спарринга с «Кривбассом», который пройдет в Ужгороде 19 июля.

Что касается бразильских легионеров, то оба играли с «Карпатами», одному даже удалось сравнять счет. Надеюсь, что вопрос с их переходом решится на этой неделе.

– Тогда напоследок скажите, как вы встретили новость о том, что стартовый поединок в УПЛ «Верес» проведет с «Полесьем» не в Ровно согласно календарю, а в Житомире?

– Как сообщали СМИ, это была просьба руководства ФК «Полесье», президент нашего клуба Иван Надеин пошел навстречу. Это его решение я встретил с пониманием.