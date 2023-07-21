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Товарищеские матчи
Карпаты Львов
17.07.2023 17:00 – FT 2 : 1
Верес
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Украина. Премьер лига
21 июля 2023, 04:00 | Обновлено 21 июля 2023, 04:05
32
0

Карпаты – Верес – 2:1. Львовский клуб вырвал победу на 88-й. Видео голов

Смотрите видеообзор товарищеского матча

21 июля 2023, 04:00 | Обновлено 21 июля 2023, 04:05
32
0
Карпаты – Верес – 2:1. Львовский клуб вырвал победу на 88-й. Видео голов
ФК Карпаты

17 июля львовские «Карпаты» и ровенский «Верес» провели товарищескую игру в рамках подготовки к новому сезону.

Матч закончился со счётом 2:1 в пользу подопечных Мирона Маркевича.

Товарищеский матч. 17 июля

Карпаты Львов – Верес Ровно – 2:1

Голы: Подлепенец, 42, Галенков, 88 – игрок на просмотре, 49

Видеообзор:

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Источник Sport.ua
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