Товарищеские матчи
17.07.2023 17:00 – FT 2 : 1
Украина. Премьер лига21 июля 2023, 04:00 | Обновлено 21 июля 2023, 04:05
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Карпаты – Верес – 2:1. Львовский клуб вырвал победу на 88-й. Видео голов
Смотрите видеообзор товарищеского матча
21 июля 2023, 04:00 | Обновлено 21 июля 2023, 04:05
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17 июля львовские «Карпаты» и ровенский «Верес» провели товарищескую игру в рамках подготовки к новому сезону.
Матч закончился со счётом 2:1 в пользу подопечных Мирона Маркевича.
Товарищеский матч. 17 июля
Карпаты Львов – Верес Ровно – 2:1
Голы: Подлепенец, 42, Галенков, 88 – игрок на просмотре, 49
Читайте также:ФОТО. Как Карпаты и Верес играли товарищеский матч
Видеообзор:
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