Украина. Премьер лига18 июля 2023, 03:47 | Обновлено 18 июля 2023, 03:48
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ФОТО. Как Карпаты и Верес играли товарищеский матч
К вашему вниманию фотогалерея игры
18 июля 2023, 03:47 | Обновлено 18 июля 2023, 03:48
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17 июля львовские «Карпаты» и ровенский «Верес» провели товарищескую игру в рамках подготовки к новому сезону. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу подопечных Мирона Маркевича.
К вашему вниманию фотогалерея матча.
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