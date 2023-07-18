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Украина. Премьер лига
18 июля 2023, 03:47 | Обновлено 18 июля 2023, 03:48
117
0

ФОТО. Как Карпаты и Верес играли товарищеский матч

К вашему вниманию фотогалерея игры

18 июля 2023, 03:47 | Обновлено 18 июля 2023, 03:48
117
0
ФОТО. Как Карпаты и Верес играли товарищеский матч
ФК Карпаты

17 июля львовские «Карпаты» и ровенский «Верес» провели товарищескую игру в рамках подготовки к новому сезону. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу подопечных Мирона Маркевича.

К вашему вниманию фотогалерея матча.

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Карпаты Львов Верес Ровно Карпаты - Верес товарищеские матчи
Источник ФК Карпаты Львов
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