Мирон МАРКЕВИЧ: «Пока меня не устраивает реализация голевых моментов»

17 июля футболисты перволиговых «Карпат» вырвали победу в спарринге над «Вересом» – 2:1. В беседе с корреспондентом Sport.ua главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич оценил действия своих подопечных:

– Были два разных тайма. К тем футболистам, которые играли до перерыва, особых претензий не имею. Они преимущественно демонстрировали ту игру, которую я хочу видеть в их исполнении. Во втором тайме на поле появились игроки ротации и впечатление от их действий осталось неоднозначным.

В общем, больше всего не понравилась низкая реализация голевых моментов.

– Замены были вызваны желанием дать возможность всем подопечным сыграть с представителем УПЛ?

– Нет, хотелось, чтобы основные футболисты избежали повреждений. К сожалению, после ужгородского сбора я не могу рассчитывать на четырех травмированных исполнителей. С ними ситуация не критическая, но в стартовом поединке с «Хустом» они не помогут.

– После возвращения из Закарпатья вы заявляли, что на 90 процентов определились со стартовым составом, который сыграет с «Хустом». После спарринга с «Вересом» ситуация изменилась?

– Да, я знаю фамилии всех 11 игроков, которые начнут поединок с «горожанами».

– К контрольному матчу с «Вересом» ваши подопечные готовились на новой загородной клубной базе в Бартатове. Какое впечатление?

– Очень хорошее. Теперь главное отблагодарить клубное руководство за созданные условия для подготовки качественной игрой.