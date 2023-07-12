Металлист – Карпаты – 1:3. Спарринг в Ужгороде. Видео голов и обзор матча

У черговому поєдинку на зборах Карпати виграли у харківського Металіста. Влучні удари Підлепенця та Ігора у першому таймі, а також гол Сидуна по перерві принесли левам перемогу з рахунком 3:1.

Вже на 3-й хвилині матчу Карпати відзначилися у воротах харків'ян. Гол організували колишні гравці Металіста: Єгор Демченко виконав подачу від кутового прапорця, а Євген Підлепенець головою спрямував м'яч у сітку. Через півгодини зелено-білі ледь не забили у схожому стилі. Демченко навісив з кутового, а Богдан Порох головою бив по воротах суперника. Металіст врятувала поперечина.

Вже у наступній атаці відзначилися харків'яни. Данило Кайдалов прорвався лівим флангом і прострілив у штрафний майданчик – Євген Рязанцев відправив м'яч у порожні ворота. І все ж Карпати пішли на перерву із перевагою у рахунку. Демченко обігрався із Підлепенцем на підступах до володінь Металіста і вивів на ударну позицію Іґора, який влучно пробив у кут – 2:1.

Втретє львів'яни забили зусиллями 18-річного Вадима Сидуна. У зародку атаки Єгор Картушов віддав на Кирила Матвєєва, який пройшов кількох суперників і вдарив по воротах. З ударом Матвєєва кіпер впорався, а от проти добивання Сидуна виявився безсилим.

Таким чином, в Ужгороді харківський Металіст під керівництвом Андрія Аніщенка програв контрольний матч львівським «Карпатам» з рахунком 1:3.

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Товариський матч

11 липня 2023 року. Ужгород. «Авангард»

Металіст Харків – Карпати Львів – 1:3

Гол: Рязанцев, 36 – Підлепенець, 3, Ігор, 43, Сидун, 59.

Металіст (1 тайм): Фастов, Дігтярь, Горяінов, Бусько, Вернаттус, Чідомере, Багачанський, Мораренко, Синчук, Кайдалов, Рязанцев

Металіст (2 тайм): Шумілов, Бусько (Оріховський), Голубка, Габріель, Абрамов, Самуель, Горенко, Цвіренко, Рязанцев (Красніков), Карпізін, Тепляков

Головний тренер – Андрій Аніщенко

Карпати (1 тайм): Ільющенков, Романюк, Мизюк, Порох, Саків, Підлепенець, Клименко, Рябов, Картушов, Демченко, Іґор

Карпати (2 тайм): Ільющенков, Долгов (Полегенько), Векляк, Савчин, Сухар, Галенков, Матвєєв, Чачуа, Костенко, Сидун, Кожанов

Головний тренер – Мирон Маркевич

Відеоогляд матчу

Відеозапис матчу