Команды «Металлист» Харьков и «Карпаты» Львов проводят контрольный матч на летних сборах.

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Начало матча – 11 июля в 17:00 по Киеву. Команды встречаются в Ужгороде на стадионе «Авангард».

Металлист – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд