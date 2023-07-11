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Товарищеские матчи
Металлист
11.07.2023 17:00 – перерыв 1 : 2
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
11 июля 2023, 17:20 | Обновлено 11 июля 2023, 17:42
328
0

Металлист – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 июля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча

11 июля 2023, 17:20 | Обновлено 11 июля 2023, 17:42
328
0
Металлист – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Команды «Металлист» Харьков и «Карпаты» Львов проводят контрольный матч на летних сборах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало матча – 11 июля в 17:00 по Киеву. Команды встречаются в Ужгороде на стадионе «Авангард».

Металлист – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

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Источник Sport.ua
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