Товарищеские матчи
11.07.2023 17:00 – перерыв 1 : 2
Украина. Первая лига11 июля 2023, 17:20 | Обновлено 11 июля 2023, 17:42
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Металлист – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 июля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча
11 июля 2023, 17:20 | Обновлено 11 июля 2023, 17:42
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Команды «Металлист» Харьков и «Карпаты» Львов проводят контрольный матч на летних сборах.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало матча – 11 июля в 17:00 по Киеву. Команды встречаются в Ужгороде на стадионе «Авангард».
Металлист – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд
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