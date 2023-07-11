Карпаты в контрольном матче разобрались с Металлистом

В Ужгороде состоялся контрольный матч между командами Первой лиги «Карпаты» и «Металлист». Победу одержала львовская команда со счетом 3:1.

В составе команды Маркевича голы забивали Подлепенец, Игор и Сидун, у соперника отметился Рязанцев.

Карпаты (Львов) – Металлист (Харьков) – 3:1

Голы: Подлепенец, 3, Игор, 43, Сидун, 59 – Рязанцев, 36

Состав Карпат в первом тайме: Ильющенков, Романюк, Мизюк, Порох, Сакив, Подлепенец, Клименко, Рябов, Картушов, Демченко, Игор.

Состав Карпат во втором тайме: Ильющенков, Долгов (Полегенько), Векляк, Савчин, Сухарь, Галенков, Матвеев, Чачуа, Костенко, Сидун, Кожанов.

Состав Металлиста в первом тайме: Фастов, Дегтярь, Горяинов, Бусько, Вернаттус, Чидомере, Багачанский, Мораренко, Синчук, Кайдалов, Рязанцев.

Состав Металлиста во втором тайме: Шумилов, Бусько (Ориховский), Голубка, Габриэль, Абрамов, Самуэль, Горенко, Цвиренко, Рязанцев (Красников), Карпизин, Тепляков.