Карпаты в контрольном матче разобрались с Металлистом
Битва команд Первой лиги
В Ужгороде состоялся контрольный матч между командами Первой лиги «Карпаты» и «Металлист». Победу одержала львовская команда со счетом 3:1.
В составе команды Маркевича голы забивали Подлепенец, Игор и Сидун, у соперника отметился Рязанцев.
Карпаты (Львов) – Металлист (Харьков) – 3:1
Голы: Подлепенец, 3, Игор, 43, Сидун, 59 – Рязанцев, 36
Состав Карпат в первом тайме: Ильющенков, Романюк, Мизюк, Порох, Сакив, Подлепенец, Клименко, Рябов, Картушов, Демченко, Игор.
Состав Карпат во втором тайме: Ильющенков, Долгов (Полегенько), Векляк, Савчин, Сухарь, Галенков, Матвеев, Чачуа, Костенко, Сидун, Кожанов.
Состав Металлиста в первом тайме: Фастов, Дегтярь, Горяинов, Бусько, Вернаттус, Чидомере, Багачанский, Мораренко, Синчук, Кайдалов, Рязанцев.
Состав Металлиста во втором тайме: Шумилов, Бусько (Ориховский), Голубка, Габриэль, Абрамов, Самуэль, Горенко, Цвиренко, Рязанцев (Красников), Карпизин, Тепляков.
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