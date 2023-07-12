Будущее голевой машины. Удастся ли Тоттенхэму вновь удержать Кейна

213 забитых мячей в 320 поединках. В настоящий момент это второй показатель в реестре бомбардиров английской Премьер-лиги (больше только у Алана Ширера – 260), и, пожалуй, ключевое достижение Гарри Кейна в футболке «Тоттенхэма». Страшно даже подумать, но к своим 29 годам топ-форвард вместе со «шпорами» так и не разжился ни единым существенным трофеем, довольствуясь лишь участиями в финалах Лиги чемпионов (2019) и Кубка английской лиги (2015 и 2021).

Странно, но несмотря на очевидную неспособность «Тоттенхэма» бороться за топовые трофеи современного футбола, Гарри Кейн долгие годы своей карьеры сохранял верность родному клубу, несмотря на обилие всевозможных предложений со стороны. Летом 2018 года форвард в очередной раз подписал новый контракт со «шпорами», который истечет уже чуть менее чем через двенадцать месяцев – 1 июля 2024-го. И именно сейчас в жизни Кейна, очевидно, наступает очередной момент истины…

Топового английского форварда еще до завершения сезона-2022/23 различные СМИ начали активно сватать в другие клубы – «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен», «Реал», «Бавария». В конце мая в прессе даже появились слухи о готовности руководства «Тоттенхэма» наконец-то продать Кейна – что правда, исключительно в зарубежный чемпионат. Тогда же источники отмечали, что сам Гарри не горит желанием покидать родную АПЛ, и хотел бы продолжать выступления в этом турнире, в том числе и желая побить рекорд Ширера. И здесь понять Кейна можно, как чисто по-человечески, так и с профессиональной точки зрения: слишком долго Гарри шел к этому, чтобы, находясь буквально в считанных сезонах от триумфа, бросить все и сдаться.

Долгое время наиболее очевидным претендентом на Кейна в АПЛ являлся «Манчестер Юнайтед», но в какой-то момент «красные дьяволы» отошли от идеи во что бы то ни стало заполучить форварда «Тоттенхэма», и сосредоточились на решении других насущных задач. Конкретики от «Реала» и «Пари Сен-Жермен» Гарри тоже так и не дождался (вероятно, мадридцы и парижане сейчас куда больше акцентируют внимание на том, какой окажется развязка в истории с Килианом Мбаппе), а потому прямо сейчас у него есть только один вариант вне «шпор» – «Бавария».

Getty Images/Global Images Ukraine. Гаррі Кейн

Еще в марте стало известно, что «Тоттенхэм» не готов вести переговоры о продаже Кейна, если в них не будет фигурировать сумма в 100 миллионов фунтов. Для «Баварии» такие деньги не сказать, чтобы являются несусветными, однако идти на переписывание клубного трансферного рекорда (самой дорогостоящей покупкой в истории мюнхенцев ныне является центрбек Лукас Эрнандес, на которого в 2019-м было потрачено 80 миллионов евро, а недавно француз был продан в ПСЖ за 45 миллионов) в немецком гранде пока не очень-то и готовы.

Очевидно, в «Баварии» прислушиваются ко мнениям специалистов – в частности, своей легенды Лотара Маттеуса, который заявлял, что Кейн, дескать, «слишком стар и слишком дорог». Именно поэтому мюнхенцы пока усиленно торгуются с «Тоттенхэмом», недавно подняв сумму предложения по Кейну с 70 до 80 миллионов евро плюс бонусы.

Интересно и то, что «Бавария» уже вовсю ведет переговоры непосредственно с самим Кейном. В частности, по данным немецких источников, мюнхенцы уже согласовали все детали личного контракта с форвардом и теперь ждут, как разрешится диалог с «Тоттенхэмом». Гарри, давая согласие на переход в «Баварию», также поставил условие, что сделка состоится только в том случае, если предложение мюнхенского клуба удовлетворит запросы «шпор».

И вот здесь, кажется, все начинает выглядеть так, словно Кейн опять никуда не уйдет, а слухи о его вероятном переезде в «Баварию» окажутся очередной безрезультатной летней трансферной сагой.

Прежде всего, стоит обращать внимание на информацию, поступившую от журналиста Sport Bild Кристиана Фалька. По его данным, не так давно в доме у Кейна гостевал главный тренер «Баварии» Томас Тухель, который осуществил этот визит ради желания обсудить возможный переезд Гарри в Германию. Неформальные контакты между клубом и его потенциальным новичком считаются в целом обычной практикой в современном футболе, но по правилам они категорически запрещены. Клуб имеет возможность договариваться с футболистом по условиям сотрудничества только тогда, когда получит на это разрешение от текущего владельца трансферных прав на игрока. В нашем случае «Бавария» могла начинать общаться с Кейном только тогда, когда согласовала бы все условия потенциального трансфера с «Тоттенхэмом».

Как сообщает Фальк, президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви был крайне недоволен действиями со стороны представителей «Баварии»: «Насколько я слышал, Дэниел Леви был очень, очень зол на это. «Баварии» не стало легче заполучить Кейна, потому что, конечно же, Леви не хочет, чтобы капитан «шпор» общался за его спиной с тренером другой команды. Так что теперь все усложняется».

При этом, Фальк отмечает, что «переговоры с Томасом Тухелем были очень позитивными», а «деньги не являются главным соображением для Гарри Кейна», ведь форвард «хочет выиграть Лигу чемпионов, и видит свои самые большие шансы на достижение этого в мюнхенской «Баварии», а не в «Тоттенхэме».

Другой журналист – Дэвид Орнштейн – заявил, что в «Тоттенхэме» и вовсе планируют в ближайшее время начать с Кейном переговоры о подписании нового контракта. Пока сложно сказать, какие условия Леви будет готов предложить своему топ-бомбардиру, и как тот отнесется к перспективе завершить карьеру в стане «шпор», но и в 2018-м далеко не все эксперты сходились во мнении, что «Тоттенхэму» удастся уговорить Гарри остаться в клубе еще на 5-6 лет.

Масла в огонь добавили и последние реплики новоиспеченного главного тренера «Тоттенхэма» Ангелоса Постекоглу. Австралийский специалист, в частности, затронул тему вероятного ухода Кейна, дав понять, что он крайне заинтересован в том, чтобы слухи не подтвердились, а Гарри выразил желание продолжать выступления за «шпор».

«Гарри Кейн – один из лучших нападающих в мире, и я хочу, чтобы он был здесь. Я хочу сделать этот клуб успешным, и нет сомнений, что он этого хочет тоже. Сомневаюсь, что наш разговор с Гарри будет определяющим в том смысле, в каком люди об этом думают. Я просто хочу представиться Кейну, рассказать ему о своем видении футбольного клуба, а затем пойти на тренировочное поле и воплотить разговоры в жизнь. У меня не было никаких гарантий [в отношении будущего Гарри Кейна], и я не ожидал их. Вы никогда не можете быть уверенными до конца в том, что от вас не зависит. Сейчас я просто пытаюсь сосредоточиться на том, что знаю», – заявил Постекоглу.

Также в СМИ с легкой руки уже упоминавшегося журналиста Кристиана Фалька попала информация о готовности Дэниела Леви подать жалобу в УЕФА на «Баварию» за якобы ведение переговоров с Кейном за спиной у «Тоттенхэма». Официально лондонский клуб отказался комментировать эти сплетни, но неофициально очевидно, что боссы «шпор» предпринимают все возможные шаги, чтобы либо убедить Кейна подписать новый контракт, либо выжать из «Баварии» максимально возможную сумму отступных, что крайне непросто, имея на руках всего 12 месяцев по трудовому соглашению и перспективу через полгода остаться ни с чем из-за возможности футболиста подписывать пре-контракт с любым заинтересованным в его услугах клубом.

Как бы там ни было, очень многое в вопросе ближайшего будущего Кейна будет зависеть от позиции самого форварда. Если три-четыре года назад Гарри мог сетовать на длительный контракт с «Тоттенхэмом», который в какой-то степени связывал его по рукам и ногам в плане ведения дискуссий с другими клубами, то сейчас английский бомбардир уже может переговариваться с лондонцами едва ли не языком ультиматумов. Что правда, Кейн, очевидно, все-таки слишком трепетно относится к родному клубу, и на нечто подобное никогда не пойдет. Другое дело, насколько «шпоры» по-человечески отнесутся к пожеланиям самого Гарри, и не захотят ли просто использовать душевные терзания того в своих интересах…