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  4. Тоттенхэм готов продать Кейна в заграничный клуб, игрок хочет быть в АПЛ
Англия
31 мая 2023, 21:13 |
324
0

Тоттенхэм готов продать Кейна в заграничный клуб, игрок хочет быть в АПЛ

Кейн не хочет покидать Англию

31 мая 2023, 21:13 |
324
0
Тоттенхэм готов продать Кейна в заграничный клуб, игрок хочет быть в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации британских СМИ, форвард Гарри Кейн и «Тоттенхэм» уже не исключают летний трансфер, однако сам игрок хочет остаться в АПЛ.

Кейну осталось забить 48 голов до рекорда АПЛ по количеству мячей (принадлежит Алану Ширеру) и он желает дальше выступать в Англии, тогда как клуб предпочел бы трансфер в заграничную команду.

Ранее сообщалось об интересе «Баварии» и «Реала», а вот в «Манчестер Юнайтед», который считает Гарри своей приоритетной целью, лондонцы продавать Кейна не хотят.

Однако клуб может быть вынужден пойти на условия футболиста, чей контракт завершается через год.

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Источник Sky Sports
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