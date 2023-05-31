Тоттенхэм готов продать Кейна в заграничный клуб, игрок хочет быть в АПЛ

По информации британских СМИ, форвард Гарри Кейн и «Тоттенхэм» уже не исключают летний трансфер, однако сам игрок хочет остаться в АПЛ.

Кейну осталось забить 48 голов до рекорда АПЛ по количеству мячей (принадлежит Алану Ширеру) и он желает дальше выступать в Англии, тогда как клуб предпочел бы трансфер в заграничную команду.

Ранее сообщалось об интересе «Баварии» и «Реала», а вот в «Манчестер Юнайтед», который считает Гарри своей приоритетной целью, лондонцы продавать Кейна не хотят.

Однако клуб может быть вынужден пойти на условия футболиста, чей контракт завершается через год.