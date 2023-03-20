Англия20 марта 2023, 19:23 |
1451
0
Тоттенхэм повесил ценник на Кейна
«Шпоры» готовы отпустить форварда за 100 миллионов фунтов
20 марта 2023, 19:23 |
1451
0
«Тоттенхэм» готов во время летнего трансферного окна продать лидера команды Гарри Кейна. По информации английских СМИ, «Шпоры» готовы отпустить форварда за 100 миллионов фунтов.
Готовность «Тоттенхэма» продать Кейна связана с тем, что его контракт истекает летом 2024 года, продление соглашения под большим вопросом. 29-летним форвардом интересуется ряд топ-клубов, включая «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне на счету Кейна 22 гола и 4 ассиста в 38 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 марта 2023, 19:50 3
Но Холанд и Мбаппе рядом
Бокс | 20 марта 2023, 07:16 2
Команды боксеров до 1 апреля должны подписать контракт на объединительный поединок
Бокс | 20.03.2023, 09:15
Футбол | 20.03.2023, 10:20
Футбол | 20.03.2023, 18:28
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.03.2023, 23:10 4
19.03.2023, 19:11 28
19.03.2023, 16:50 2
18.03.2023, 19:45 4
20.03.2023, 02:02 2
18.03.2023, 21:28 38
19.03.2023, 18:36 51
20.03.2023, 01:00 2