Тоттенхэм повесил ценник на Кейна

«Тоттенхэм» готов во время летнего трансферного окна продать лидера команды Гарри Кейна. По информации английских СМИ, «Шпоры» готовы отпустить форварда за 100 миллионов фунтов.

Готовность «Тоттенхэма» продать Кейна связана с тем, что его контракт истекает летом 2024 года, продление соглашения под большим вопросом. 29-летним форвардом интересуется ряд топ-клубов, включая «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне на счету Кейна 22 гола и 4 ассиста в 38 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах.