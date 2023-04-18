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  4. Лотар МАТТЕУС: «Кейн слишком стар и слишком дорог»
Германия
18 апреля 2023, 16:27 | Обновлено 18 апреля 2023, 16:37
705
0

Лотар МАТТЕУС: «Кейн слишком стар и слишком дорог»

Легенда «Баварии» – о поисках нового форварда

18 апреля 2023, 16:27 | Обновлено 18 апреля 2023, 16:37
705
0
Лотар МАТТЕУС: «Кейн слишком стар и слишком дорог»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лотар Маттеус

Легенда «Баварии» Лотар Маттеус поделился своим мнением по поводу поиска нового центрфорварда для команды:

«Я с нетерпением жду появления нового нападающего. Все говорят о Викторе Осимхене из-за его сенсационного выступления в «Наполи». Никогда не знаешь, получится ли у него в Мюнхене, но я думаю, что он бы хорошо подошел.

Рандалю Коло-Муани, возможно, потребуется немного больше пространства, чем обычно есть у нападающего «Баварии», но он тоже хорош в штрафной и мог бы играть в Мюнхене.

Харри Кейн слишком стар и слишком дорог, на мой взгляд. Соотношение цены и качества может говорить в пользу Никласа Фюллькруга. Вероятно, его можно было бы приобрести за 20-25 миллионов, а в Мюнхене он бы забил 25 голов. Он уже забил 20 раз за «Вердер».

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Лотар Маттеус Бавария Гарри Кейн Виктор Осимхен Рандаль Коло Муани
Источник Sky Germany
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