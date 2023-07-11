Динамо Киев

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12.07.2023 20:00 - : -
Янг Бойз
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Украина. Премьер лига
11 июля 2023, 23:46 | Обновлено 11 июля 2023, 23:53
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0

Динамо – Янг Бойз. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка киевского клуба

11 июля 2023, 23:46 | Обновлено 11 июля 2023, 23:53
105
0
Динамо – Янг Бойз. Текстовая трансляция матча
BSC Young Boys
11 июля в 23:45 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В среду, 12 июля, состоится товарищеский поединок, в котором сыграют киевское «Динамо» и швейцарский «Янг Бойз». Игра пройдет в городе Биль (Австрия) на поле стадиона «Тиссот-Арена», начало – в 20:00 по Киеву.

Киевляне провели три предыдущих поединка на сборах, во-первых, в разминочном темпе («Динамо» Бухарест, «Вольфсбергер» и «Триглав» были разгромлены соответственно со счетами 4:1, 8:0 и 9:0), а во-вторых, без видеотрансляций, поэтому матч со швейцарцами будет первой возможностью в сезоне увидеть игру подопечных Мирчи Луческу. Соперник – крепкая швейцарская команда, которая уже и выбивала когда-то киевлян из Лиги чемпионов, и играла с ними вничью в прошлом году тоже в рамках предсезонной подготовки.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Янг Бойз» в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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