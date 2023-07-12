Динамо Киев

До этого матча соперники «динамовцев» не слишком впечатляли именами, поэтому разгромы их не были слишком информативными. Интересно было взглянуть на подопечных Луческу в матче с более серьезным соперником – старыми знакомыми с «Янг Бойза». В стартовом составе был интересный нюанс – Бенито в роли центрфорварда, остальные игроки играли на своих позициях.

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В первом тайме активен был правый фланг, с которого пришли оба гола. Сначала Дубинчак замкнул прострел Тымчика, которого на фланг запустил Ярмоленко, а позже Бенито замкнул пас пятой Ярмоленко с той же позиции. Пропустили тоже дважды – сначала провалились центральные защитники, а затем Тымчик «привез» пенальти за попадание мяча в руку.

Игра в первом тайме выглядела достаточно целостно, в отличие от второго. В нем на поле появилось много новых футболистов, они тратили время на восстановление связок между собой. В результате пропустили после дальнего удара, игра шла к поражению, но буквально на последней минуте Диалло взял игру на себя и его активность конвертировалась в срезанный мяч в ворота от Лустенбергера перед самым финальным свистком.

Следующий матч «Динамо» проведет 16 июля против «Ариса».

Товарищеский матч.

«Динамо» (Украина) - «Янг Бойз» (Швейцария) - 3:3.

Дубинчак, 9, Бенито, 23, Лустенбергер, 90, аг - Элиа, 19, Нсамме, 37, пен, Лакомы, 65.

Попов, 54 - Фасснахт, 43.

«Динамо»: Бущан - Тымчик (Малыш, 83), Дячук, Попов, Дубинчак (Караваев, 83) - Сидорчук (Шепелев, 59), Шапаренко (Андриевский, 59), Буяльский (Царенко, 70) - Ярмоленко (Леднев, 70), Бенито (Диалло, 70), Кабаев (Волошин, 59).

«Янг Бойз» (старт): Расиоппи - Угринич, Камара, Элиа, Фасснахт, Янко, Нсаме, Ниассе, Бишель, Малувуну, Силер.

«Тиссот-Арена» (Биль, Австрия).

ДИНАМО - ЯНГ БОЙЗ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА