Динамо Киев

Спасение на последней секунде. Динамо и Янг Бойз разошлись миром на сборах
Команды забили друг другу по три гола
До этого матча соперники «динамовцев» не слишком впечатляли именами, поэтому разгромы их не были слишком информативными. Интересно было взглянуть на подопечных Луческу в матче с более серьезным соперником – старыми знакомыми с «Янг Бойза». В стартовом составе был интересный нюанс – Бенито в роли центрфорварда, остальные игроки играли на своих позициях.
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В первом тайме активен был правый фланг, с которого пришли оба гола. Сначала Дубинчак замкнул прострел Тымчика, которого на фланг запустил Ярмоленко, а позже Бенито замкнул пас пятой Ярмоленко с той же позиции. Пропустили тоже дважды – сначала провалились центральные защитники, а затем Тымчик «привез» пенальти за попадание мяча в руку.
Игра в первом тайме выглядела достаточно целостно, в отличие от второго. В нем на поле появилось много новых футболистов, они тратили время на восстановление связок между собой. В результате пропустили после дальнего удара, игра шла к поражению, но буквально на последней минуте Диалло взял игру на себя и его активность конвертировалась в срезанный мяч в ворота от Лустенбергера перед самым финальным свистком.
Следующий матч «Динамо» проведет 16 июля против «Ариса».
Товарищеский матч.
«Динамо» (Украина) - «Янг Бойз» (Швейцария) - 3:3.
Дубинчак, 9, Бенито, 23, Лустенбергер, 90, аг - Элиа, 19, Нсамме, 37, пен, Лакомы, 65.
Попов, 54 - Фасснахт, 43.
«Динамо»: Бущан - Тымчик (Малыш, 83), Дячук, Попов, Дубинчак (Караваев, 83) - Сидорчук (Шепелев, 59), Шапаренко (Андриевский, 59), Буяльский (Царенко, 70) - Ярмоленко (Леднев, 70), Бенито (Диалло, 70), Кабаев (Волошин, 59).
«Янг Бойз» (старт): Расиоппи - Угринич, Камара, Элиа, Фасснахт, Янко, Нсаме, Ниассе, Бишель, Малувуну, Силер.
«Тиссот-Арена» (Биль, Австрия).
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Центр не очень мягко говоря
Защита наошибалась.
Такой итог.