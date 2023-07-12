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Товарищеские матчи
Динамо Киев
12.07.2023 20:00 – FT 3 : 3
Янг Бойз
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Украина. Премьер лига
12 июля 2023, 21:57 | Обновлено 12 июля 2023, 22:29
3164
12

Спасение на последней секунде. Динамо и Янг Бойз разошлись миром на сборах

Команды забили друг другу по три гола

12 июля 2023, 21:57 | Обновлено 12 июля 2023, 22:29
3164
12
Спасение на последней секунде. Динамо и Янг Бойз разошлись миром на сборах
BSC Young Boys

До этого матча соперники «динамовцев» не слишком впечатляли именами, поэтому разгромы их не были слишком информативными. Интересно было взглянуть на подопечных Луческу в матче с более серьезным соперником – старыми знакомыми с «Янг Бойза». В стартовом составе был интересный нюанс – Бенито в роли центрфорварда, остальные игроки играли на своих позициях.

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В первом тайме активен был правый фланг, с которого пришли оба гола. Сначала Дубинчак замкнул прострел Тымчика, которого на фланг запустил Ярмоленко, а позже Бенито замкнул пас пятой Ярмоленко с той же позиции. Пропустили тоже дважды – сначала провалились центральные защитники, а затем Тымчик «привез» пенальти за попадание мяча в руку.

Игра в первом тайме выглядела достаточно целостно, в отличие от второго. В нем на поле появилось много новых футболистов, они тратили время на восстановление связок между собой. В результате пропустили после дальнего удара, игра шла к поражению, но буквально на последней минуте Диалло взял игру на себя и его активность конвертировалась в срезанный мяч в ворота от Лустенбергера перед самым финальным свистком.

Следующий матч «Динамо» проведет 16 июля против «Ариса».

Товарищеский матч.

«Динамо» (Украина) - «Янг Бойз» (Швейцария) - 3:3.

Дубинчак, 9, Бенито, 23, Лустенбергер, 90, аг - Элиа, 19, Нсамме, 37, пен, Лакомы, 65.

Попов, 54 - Фасснахт, 43.

«Динамо»: Бущан - Тымчик (Малыш, 83), Дячук, Попов, Дубинчак (Караваев, 83) - Сидорчук (Шепелев, 59), Шапаренко (Андриевский, 59), Буяльский (Царенко, 70) - Ярмоленко (Леднев, 70), Бенито (Диалло, 70), Кабаев (Волошин, 59).

«Янг Бойз» (старт): Расиоппи - Угринич, Камара, Элиа, Фасснахт, Янко, Нсаме, Ниассе, Бишель, Малувуну, Силер.

«Тиссот-Арена» (Биль, Австрия).

ДИНАМО - ЯНГ БОЙЗ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 12
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Alex AS
норм как для товарняка
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+6
avk2307
Меня порадовал уровень трансляции и єто по сравнению с шахтер аз как 1+1 и УПЛ тв.
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+5
Gargantua
матч был очень информативным.
соперник хороший, игровички.
Ответить
+5
Саша Денисов
Дивитися було цікаво, як для товарняка. З захистом треба щось робити, а от атака радує. Конкуренція буде пристойна. Це ще Ваната нема. 
Ответить
+5
FunnyCat_____
Купите уже ЦЗ наконец-то 
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
avk2307
Сегодня сыграли фланги.
Центр  не очень мягко говоря 
Защита наошибалась.
Такой итог.
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+2
8number
Рівна боротьба була, бо …. про екскрименти там щось 😀
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0
zhyr
Судячи з замін, захист грав ідеально))
Ответить
0
Alexander Киев
Ответить
-8
Baboglo
Сегодня играли против команды номер 4 не бармены и команда номер 4 отскочила 
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-16
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