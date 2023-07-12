Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Янг Бойз – 3:3. Автогол на 90-й, суперпас пяткой Ярмоленко. Видео
Товарищеские матчи
Динамо Киев
12.07.2023 20:00 – FT 3 : 3
Янг Бойз
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 июля 2023, 22:12 | Обновлено 12 июля 2023, 22:35
4334
3

Динамо – Янг Бойз – 3:3. Автогол на 90-й, суперпас пяткой Ярмоленко. Видео

Смотрите видеообзор товарищеского матча

12 июля 2023, 22:12 | Обновлено 12 июля 2023, 22:35
4334
3
Динамо – Янг Бойз – 3:3. Автогол на 90-й, суперпас пяткой Ярмоленко. Видео
ФК Динамо Киев

12 июля прошел товарищеский матч между украинским клубом «Динамо» Киев и швейцарской командой «Янг Бойз».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся в Берне. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву. Игра завершилась со счетом 3:3.

Динамо Киев (Украина) – Янг Бойз (Швейцария) – 3:3

Гол: Дубинчак, 9, Бенито, 21, Лустенбергер, 90 (автогол) – Элиа, 19, Нсамме, 37 (пен.), Лакоми, 65

ГОЛ! 1:0 Дубинчак, 9 мин.

ГОЛ! 2:1 Бенито, 21 мин.

ГОЛ! 3:3 Лустенбергер, 90 мин. (автогол)

По теме:
Спасение на последней секунде. Динамо и Янг Бойз разошлись миром на сборах
Забил Макуана. Полесье в Австрии обыграло местную команду Хартберг
Дубль Бойчука. Черноморец дома в спарринге победил винницкую Ниву
Динамо Киев Янг Бойз контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор Динамо - Янг Бойз Владислав Дубинчак Бенито автогол Андрей Ярмоленко
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Апелляция рассмотрена. Павелко останется во львовском СИЗО до 14 августа
Футбол | 12 июля 2023, 20:35 5
Апелляция рассмотрена. Павелко останется во львовском СИЗО до 14 августа
Апелляция рассмотрена. Павелко останется во львовском СИЗО до 14 августа

Суд не удовлетворил апелляцию адвокатов президента УАФ

Победный гол Кочергина. Результаты матчей 1-го раунда Лиги чемпионов
Футбол | 11 июля 2023, 23:59 0
Победный гол Кочергина. Результаты матчей 1-го раунда Лиги чемпионов
Победный гол Кочергина. Результаты матчей 1-го раунда Лиги чемпионов

В Европе начался поход за главным континентальным клубным трофеем

Минус два россиянина. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона-2023
Теннис | 11.07.2023, 21:59
Минус два россиянина. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона-2023
Минус два россиянина. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона-2023
Уимблдон. Жабер взяла реванш у Рыбакиной за поражение в прошлогоднем финале
Теннис | 12.07.2023, 17:31
Уимблдон. Жабер взяла реванш у Рыбакиной за поражение в прошлогоднем финале
Уимблдон. Жабер взяла реванш у Рыбакиной за поражение в прошлогоднем финале
СВИТОЛИНА: «Дочь сильно отвлекалась на мороженое, а я не в приоритете»
Теннис | 12.07.2023, 04:59
СВИТОЛИНА: «Дочь сильно отвлекалась на мороженое, а я не в приоритете»
СВИТОЛИНА: «Дочь сильно отвлекалась на мороженое, а я не в приоритете»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
8number
Непереможний суперник вивів з ладу Динамо-машину. Хто б оце міг подумати 😭
Коли вже ? Коли ? Динамо переможе хлопців із Швейцарії??
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Alexander Киев
Янгі 4 забили  що не зробиш, аби ці сопливі не ходили потім і плакали про "Ахмєтом всьо купіль "  невдахи УПЛ на своєму 4-му місці 
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны все участницы 1/4 финала на Уимблдоне-2023
Стали известны все участницы 1/4 финала на Уимблдоне-2023
10.07.2023, 19:25 6
Теннис
Стало известно, почему Миколенко не поехал на сборы Эвертона
Стало известно, почему Миколенко не поехал на сборы Эвертона
10.07.2023, 19:36 17
Футбол
Что решили в Вильнюсе? Саммит НАТО принял решение по Украине
Что решили в Вильнюсе? Саммит НАТО принял решение по Украине
12.07.2023, 01:35 7
Война
Трансферное лето 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
11.07.2023, 12:00
Футбол
Костюк вышла в 1/4 финала смешанного парного разряда на Уимблдоне-2023
Костюк вышла в 1/4 финала смешанного парного разряда на Уимблдоне-2023
10.07.2023, 20:57 8
Теннис
Менеджер Усика: «Это не бокс, а цирк»
Менеджер Усика: «Это не бокс, а цирк»
12.07.2023, 11:58 4
Бокс
Андреа ПИРЛО: «Горд тем, что мне доверили такую команду»
Андреа ПИРЛО: «Горд тем, что мне доверили такую команду»
11.07.2023, 09:46
Футбол
10 трансферов, которые могли изменить футбол, но так и не состоялись
10 трансферов, которые могли изменить футбол, но так и не состоялись
11.07.2023, 12:13 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем