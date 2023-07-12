12 июля прошел товарищеский матч между украинским клубом «Динамо» Киев и швейцарской командой «Янг Бойз».

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Поединок состоялся в Берне. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву. Игра завершилась со счетом 3:3.

Динамо Киев (Украина) – Янг Бойз (Швейцария) – 3:3

Гол: Дубинчак, 9, Бенито, 21, Лустенбергер, 90 (автогол) – Элиа, 19, Нсамме, 37 (пен.), Лакоми, 65

ГОЛ! 1:0 Дубинчак, 9 мин.

ГОЛ! 2:1 Бенито, 21 мин.

ГОЛ! 3:3 Лустенбергер, 90 мин. (автогол)