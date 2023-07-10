Украина. Премьер лига10 июля 2023, 12:49 | Обновлено 10 июля 2023, 12:50
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Динамо Киев – Янг Бойз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 12 июля в Берне, начало – в 20:00 по киевскому времени
10 июля 2023, 12:49 | Обновлено 10 июля 2023, 12:50
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В среду, 12 июля, киевское «Динамо» проведет четвертый контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Австрии.
Соперником подопечных Мирчи Луческу станет швейцарский «Янг Бойз».
Поединок состоится в Берне, начало – в 20:00 по киевскому времени.
В прямой трансляции игру покажет канал «Динамо Киев» в Youtube.
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