Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо Киев – Янг Бойз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
10 июля 2023, 12:49 | Обновлено 10 июля 2023, 12:50
962
1

Динамо Киев – Янг Бойз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 12 июля в Берне, начало – в 20:00 по киевскому времени

10 июля 2023, 12:49 | Обновлено 10 июля 2023, 12:50
962
1
Динамо Киев – Янг Бойз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

В среду, 12 июля, киевское «Динамо» проведет четвертый контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Австрии.

Соперником подопечных Мирчи Луческу станет швейцарский «Янг Бойз».

Поединок состоится в Берне, начало – в 20:00 по киевскому времени.

В прямой трансляции игру покажет канал «Динамо Киев» в Youtube.

По теме:
Заря – Земплин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
БУРЯК: «Не знаю, что должно произойти, чтобы нивелировать ненависть к рф»
ВИДЕО. Футбольные вопросы о Динамо. Бомбардиры, рекорды и факты
Динамо Киев Янг Бойз смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина рассказала, до каких пор не будет пожимать руку россиянкам
Теннис | 10 июля 2023, 11:57 3
Свитолина рассказала, до каких пор не будет пожимать руку россиянкам
Свитолина рассказала, до каких пор не будет пожимать руку россиянкам

Зрители на трибунах должны с этим смириться

Как Руслану Ротаню формировать состав сборной Украины на Олимпиаду-2024
Футбол | 10 июля 2023, 12:40 0
Как Руслану Ротаню формировать состав сборной Украины на Олимпиаду-2024
Как Руслану Ротаню формировать состав сборной Украины на Олимпиаду-2024

Блогер Sport.ua Игорь Яслик нашел массу интересных нюансов

Свитолина идет дальше. Известны первые две пары 1/4 финала на Уимблдоне
Теннис | 09.07.2023, 22:59
Свитолина идет дальше. Известны первые две пары 1/4 финала на Уимблдоне
Свитолина идет дальше. Известны первые две пары 1/4 финала на Уимблдоне
Уже известны 9 сборных, которые сыграют в футбольном турнире Олимпиады-2024
Олимпийские игры | 09.07.2023, 22:55
Уже известны 9 сборных, которые сыграют в футбольном турнире Олимпиады-2024
Уже известны 9 сборных, которые сыграют в футбольном турнире Олимпиады-2024
АЗАРЕНКО: «Я уважаю решение Свитолиной»
Теннис | 10.07.2023, 01:36
АЗАРЕНКО: «Я уважаю решение Свитолиной»
АЗАРЕНКО: «Я уважаю решение Свитолиной»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
serhiy
Сьогодні 10 число,трансляція -12.
Нафіга цієї новини сьогодні на головній сторінці ?!!!!!!!!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Азаренко освистали после матча со Свитолиной
ВИДЕО. Азаренко освистали после матча со Свитолиной
09.07.2023, 23:16 8
Теннис
Три причины. Почему Шахтер не захотел выкупить контракт Михайличенко
Три причины. Почему Шахтер не захотел выкупить контракт Михайличенко
09.07.2023, 03:28 13
Футбол
С голом Ярмоленко. Динамо оформило 8 мячей в контрольном матче
С голом Ярмоленко. Динамо оформило 8 мячей в контрольном матче
08.07.2023, 20:35 23
Футбол
Президент ЛНЗ: «Не хотели, чтобы Поворознюк был недоволен»
Президент ЛНЗ: «Не хотели, чтобы Поворознюк был недоволен»
08.07.2023, 08:16 3
Футбол
Расписание матчей с участием украинцев на Уимблдоне на 9 июля
Расписание матчей с участием украинцев на Уимблдоне на 9 июля
09.07.2023, 07:45
Теннис
Почеттино рассказал о планах на Мудрика
Почеттино рассказал о планах на Мудрика
09.07.2023, 09:42 8
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «Рукопожатия не будет. Надеюсь, для них это не новость»
Элина СВИТОЛИНА: «Рукопожатия не будет. Надеюсь, для них это не новость»
09.07.2023, 12:49 5
Теннис
Цуренко не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона, уступив Пегуле
Цуренко не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона, уступив Пегуле
09.07.2023, 16:22 16
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем