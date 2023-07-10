В среду, 12 июля, киевское «Динамо» проведет четвертый контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Австрии.

Соперником подопечных Мирчи Луческу станет швейцарский «Янг Бойз».

Поединок состоится в Берне, начало – в 20:00 по киевскому времени.

В прямой трансляции игру покажет канал «Динамо Киев» в Youtube.