Проблема телепула надуманная. Подковерные игры могут продолжаться вечно

В средине июня в СМИ появилась обнадеживающая информация – клубы украинской Премьер-лиги (УПЛ) близки к единогласному соглашению о формировании централизованного пула прав на телетрансляцию поединков после того, как в сезоне-2022/23 между ними вспыхнули разногласия, в результате чего сделка с Setanta Sports так и не была реализована в полном объеме.

Казалось бы, украинский футбол находится на пороге знаковых перемен, а все мы, простые болельщики, вскоре сможем в реальности увидеть, насколько полезной и выгодной для наших клубов является централизованная продажа телевизионных прав, о чем нам так много рассказывали различные эксперты и аналитики.

Однако на практике не прошло и двух недель, как все вернулось на свои места. Прямо сейчас все выглядит таким образом, что никакого единого телепула в сезоне-2023/24 в УПЛ не будет. Категорически против модели УПЛ-ТВ, как и ранее против Setanta Sports, а еще раньше против телеканалов «Футбол 1/2/3» в качестве единого телетранслятора, выступила бравая тройка «гвардейцев кардинала» - «Динамо», «Днепр-1» и «Заря». Также не спешит подписывать соглашение о добровольной передаче телевизионных прав в «общий котел» новичок лиги «Полесье», к которому присоединились «Кривбасс» и «Верес».

Каждая сторона имеет свои веские (по крайней мере, с ее, этой самой стороны, точки зрения) аргументы, почему не стоит идти в формат единого телепула в том виде, который вырисовывался для сезона-2023/24. Например, в «Днепре-1», «Динамо» и «Заре» ратуют исключительно за бесплатный показ матчей в условиях войны. Что правда, ранее они же имели другие аргументы на этот счет, к которым по прошествии времени уже не прибегают, а предпочли «изобретать велосипед» по-новому. Если когда-то днепряне, киевляне и луганчане в качестве аргументов против объединения приводили необъективное освещение событий на платформах каналов «Футбол 1/2/3», то после появления Setanta Sports они уже вдруг задумались о бабушках и дедушках, которые не смогут в отдаленных селах насладиться блистательным футболом в исполнении своих любимых команд – мол, пенсионерам еще и за просмотр игры № 1 платить не хватало, словно иных «обязательных» платежей в их и без того не бездонном бюджете нету.



УАФ

Но, на самом деле, тема объединенного телепула за все прошедшие годы уже изрядно поднадоела. Как минимум человеку, который достаточно глубоко погружен в перипетии событий отечественного футбола, и искренне пытается понять, что же в нем не так, и почему мы упорно топчемся на месте, да еще и с маниакальным желанием «пробить очередное дно».

Все эти аргументы «за» и «против» не должны иметь для рядовых болельщиков никакого смысла. Есть ощущение, что чем больше мы пытаемся в это погрузиться, тем интенсивнее и изощреннее «вешают нам лапшу на уши» - мол, смотрите, мы-то свою позицию принципиально отстаиваем, а это конкуренты хотят все растоптать и уничтожить.

И вопрос даже не в том, кто и чью сторону в этой ситуации занимает, и кто среди субъектов футбольного хозяйствования на отечественных просторах прав, а кто – виноват. На самом деле, проблема единого телевизионного пула откровенно надуманная, в ней нет никаких непреодолимых для всех сторон этого вопроса преград, а есть банальные подковерные игры, которые могут продолжаться вечно.

Так что же, уважаемые руководители/представители клубов УПЛ и те, от кого зависит принятие решений, болельщикам теперь молиться за вас, чтобы высшие силы послали вам мудрости и благоразумия? Извините, но в условиях войны буквально каждому в Украине есть за кого молиться персонально, кого поддерживать и кого благодарить. И вы со своими футбольными игрищами должны выступать еще одной консолидирующей площадкой для людей, а не продолжать разъединять их, ставя во главу угла собственные интересы.



УПЛ

Почему «Динамо», «Шахтер», «Днепр-1», «Заря», «Ворскла» и остальные, когда им удается квалифицироваться в еврокубки, не хорохорятся там? Потому что в оппонентах будет УЕФА, который церемониться с любыми отступниками не станет, и просто исключит их из числа участников? Почему никто из клубов УПЛ, которые участвуют в Лиге чемпионов, Лиге Европы или Лиге конференций не требует от УЕФА и ее партнеров бесплатного показа матчей на территории Украины? Ведь у нас идет война, а люди переживают далеко не лучшие с экономической точки зрения времена… В первую очередь, уже упоминавшиеся бабушки и дедушки.

И почему, чтобы посмотреть еврокубковые поединки любому болельщику в Украине достаточно оформить подписку буквально на один сервис, чтобы иметь возможность посмотреть все игры на одной площадке, а для просмотра матчей УПЛ мы вынуждены «клацать каналами», тасуя OTT и Youtube, словно колоду карт? Вы уж там определитесь как-то, пожалуйста, потому что у каждого, кто еще имеет силу воли продолжать интересоваться футболом в Украине, есть огромное количество хлопот и без того, чтобы постоянно отслеживать, кто и на каких условиях будет транслировать матчи любимой команды.

В конце концов, единый телепул – это то, что нужно именно вам, уважаемые клубы УПЛ. Не болельщикам, которые не получают от этого ни малейшей выгоды, а вам – сторонам, стремящимся хоть что-то заработать, если не сейчас, то хотя бы в перспективе и жадно заглядывающимся на дела соседей – например, на ту же Польшу, где клубы имеют 60 миллионов евро от продажи телеправ на 18 команд. И ведь не скажешь, что даже нынешний футбол в УПЛ на голову ниже того, что есть в Экстраклассе (речь сугубо о качестве игры, а не о том, как она преподнесена и красочно «упакована»). Только проблема одна: польские клубы договориться между собой смогли, а украинские – нет…



ФК Динамо Киев

Помнится, несколько лет назад к нам приезжал один швейцарский сказочник по фамилии Гримм. Этот человек, которого зовут Томас, обещал практически золотые горы – и сильную лигу, и единый телепул, и повышение качества всего, что только связано с элитарным дивизионом украинского футбола. Кажется, швейцарец полагал, что у нас он станет таким себе Гудвином – великим и ужасным, мнение которого будет определяющим для всех вокруг. Но очень скоро Гримм осознал, что настоящими «гудвинами» украинского футбола являются не руководители УПЛ, а реальные собственники клубов с амбициями – такие люди, как Ахметов, Суркис, Коломойский, Жеваго. И вот именно они договариваться ну никак не хотят, пусть даже под эгидой Гримма, Setanta Sports или УПЛ-ТВ.

Другое дело, что наши футбольные «гудвины» прекрасно осознают: их проекты все еще популярны и занимают свои ниши, обеспечивая определенное влияние на общественность. Да, интерес и охват ежегодно падают, но пока отдельные матчи остаются способными привлечь внимание 100 или даже больше тысяч зрителей. Что правда, нужно понимать и то, что однажды все может обвалиться и тогда «гудвинам» все-таки придется договариваться между собой, чтобы создать цивилизованный и хотя бы отдаленно похожий на что-то целостное продукт. Другой вопрос: а не будет ли поздно? Грубо говоря, если сейчас многим болельщикам и почитателем украинского футбола уже откровенно наплевать на проблемы телепула, то не окажется ли так, что через пару лет мало кого в стране вообще будут будоражить поединки и турнирные перипетии в УПЛ?

И вывод-то из всего вышесказанного довольно простой: господа, руководители клубов УПЛ, хватит уже снимать для нас серии «санта-барбары» про единый телепул. Займитесь наконец-то реальным развитием футбола. Уж будьте так любезны.