Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нам такое не светит? Польские клубы заработали €60 млн на продаже телеправ
Украина. Премьер лига
30 июня 2023, 22:59 | Обновлено 30 июня 2023, 23:12
191
3

Нам такое не светит? Польские клубы заработали €60 млн на продаже телеправ

«Днепр-1», «Динамо» и «Заря» стоят на позиции за бесплатные трансляции

30 июня 2023, 22:59 | Обновлено 30 июня 2023, 23:12
191
3
Нам такое не светит? Польские клубы заработали €60 млн на продаже телеправ
Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольный журналист Игорь Бурбас для сравнения рассказал, сколько заработали польские клубы на продаже телеправ:

Вот распределение средств между клубами соседней польской Экстраклясы путем реализации телеправ. 240 млн злотых или 60 млн евро на 18 команд. Чемпион и вице-чемпион на выходе имеет по 6 млн. евро за сезон каждый.

Конечно, нам далеки такие перспективы. Из-за прихоти одного человека. Того, кто принимает решение в «Днепре-1». Именно этот клуб первым вышел из обсуждения телепула на собрании неделю назад. Даже не заслушивая доклады и аргументы. «Динамо» и впоследствии «Заря» подыграли, выбрав позицию за бесплатные трансляции. В ступор их загнало предложение «Шахтера» с пробным первым сезоном без каких-либо абонплат, если только в этом проблема.

В конце концов, разъяснение преимуществ общего продукта закончилось из-за того, что решение все равно, мол, принимают не делегированные от этих трех клубов, а люди повыше. «Точнее один человек». Эта реплика сорвалась с уст динамовца Сергея Мохника, она в точности раскрывает суть, что «Динамо» и «Заря» в своих решениях не самостоятельны. Пока того одного человека все устраивает, общего продукта не будет».

Прибыль польских клубов от продажи телеправ в сезоне 2022/23

По теме:
ДЕДЫШИН: «Setanta – политически ангажированный проект, связанный с Павелко»
Заря отправилась на сбор в Польшу, о тренере и составе – ни слова
Максим ДЯЧУК: «Динамо постарается вернуть золото и Кубок в Киев»
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу телевидение ТВ-права телепул Игорь Бурбас чемпионат Польши по футболу Сергей Мохник УПЛ-ТВ
Источник Игорь Бурбас
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Драконы заинтересовались. За левым защитником Динамо следят в Порту
Футбол | 30 июня 2023, 20:40 25
Драконы заинтересовались. За левым защитником Динамо следят в Порту
Драконы заинтересовались. За левым защитником Динамо следят в Порту

Константин Вивчаренко может усилить защиту португальского гранда

Кто сыграет с Винус Уильямс? Украинки узнали первых соперниц на Уимблдоне
Теннис | 30 июня 2023, 12:28 13
Кто сыграет с Винус Уильямс? Украинки узнали первых соперниц на Уимблдоне
Кто сыграет с Винус Уильямс? Украинки узнали первых соперниц на Уимблдоне

Состоялась жеребьевка основной сетки

ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
Футбол | 30.06.2023, 10:00
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
Стал известен второй клуб АПЛ, который претендует на Трубина
Футбол | 30.06.2023, 14:17
Стал известен второй клуб АПЛ, который претендует на Трубина
Стал известен второй клуб АПЛ, который претендует на Трубина
ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг арендовал 20-летнего хавбека у Ливерпуля на сезон
Футбол | 30.06.2023, 23:01
ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг арендовал 20-летнего хавбека у Ливерпуля на сезон
ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг арендовал 20-летнего хавбека у Ливерпуля на сезон
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Забули тільки додати кому продали та хто спонсор цього. А так все вірно. Друкуємо табличку де видно розподіл коштів.
Тепер нехай Бурбас надрукує таку саму за 2022/2023 з УПЛ
Може тоді зрозуміло буде хто що від Сетанта отримав? а то якось  клуби кажуть що нічого...
Ответить
0
Alexander Киев
Давно пора розформувати недоклюб ОПЗЖ і  Суркіса відправити на нари. Толку із того 4-го місця ніякого, що в ЛЄ, що в ЛК - тільки і можуть що позорити Україну
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зидан и еще 8 тренеров с именем, но без работы
Зидан и еще 8 тренеров с именем, но без работы
29.06.2023, 11:33 20
Футбол
Франция разгромила Швейцарию, Италия проиграла и выбыла из Евро-2023 U-21
Франция разгромила Швейцарию, Италия проиграла и выбыла из Евро-2023 U-21
28.06.2023, 23:40 8
Футбол
Экс-первая ракетка мира объявила о возвращении в теннис
Экс-первая ракетка мира объявила о возвращении в теннис
29.06.2023, 21:48 1
Теннис
Украина не попала в плей-офф. Италия и Швейцария раскатали нужный результат
Украина не попала в плей-офф. Италия и Швейцария раскатали нужный результат
29.06.2023, 21:15 4
Футбол
Воин ВСУ рассказал о продвижении вперед. В комментарии пришел Залужный
Воин ВСУ рассказал о продвижении вперед. В комментарии пришел Залужный
28.06.2023, 17:11
Война
Ястремская обыграла россиянку и вышла в финал квалификации Уимблдона 2023
Ястремская обыграла россиянку и вышла в финал квалификации Уимблдона 2023
28.06.2023, 20:59 9
Теннис
Луческу определился с кадрами. Кто поедет на сборы Динамо в Австрии?
Луческу определился с кадрами. Кто поедет на сборы Динамо в Австрии?
28.06.2023, 22:55 26
Футбол
Два метра. Геращенко и Магучих стали призерами этапа Бриллиантовой лиги
Два метра. Геращенко и Магучих стали призерами этапа Бриллиантовой лиги
29.06.2023, 21:35 10
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем