Нам такое не светит? Польские клубы заработали €60 млн на продаже телеправ

Футбольный журналист Игорь Бурбас для сравнения рассказал, сколько заработали польские клубы на продаже телеправ:

Вот распределение средств между клубами соседней польской Экстраклясы путем реализации телеправ. 240 млн злотых или 60 млн евро на 18 команд. Чемпион и вице-чемпион на выходе имеет по 6 млн. евро за сезон каждый.

Конечно, нам далеки такие перспективы. Из-за прихоти одного человека. Того, кто принимает решение в «Днепре-1». Именно этот клуб первым вышел из обсуждения телепула на собрании неделю назад. Даже не заслушивая доклады и аргументы. «Динамо» и впоследствии «Заря» подыграли, выбрав позицию за бесплатные трансляции. В ступор их загнало предложение «Шахтера» с пробным первым сезоном без каких-либо абонплат, если только в этом проблема.

В конце концов, разъяснение преимуществ общего продукта закончилось из-за того, что решение все равно, мол, принимают не делегированные от этих трех клубов, а люди повыше. «Точнее один человек». Эта реплика сорвалась с уст динамовца Сергея Мохника, она в точности раскрывает суть, что «Динамо» и «Заря» в своих решениях не самостоятельны. Пока того одного человека все устраивает, общего продукта не будет».

Прибыль польских клубов от продажи телеправ в сезоне 2022/23