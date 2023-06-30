Нам такое не светит? Польские клубы заработали €60 млн на продаже телеправ
«Днепр-1», «Динамо» и «Заря» стоят на позиции за бесплатные трансляции
Футбольный журналист Игорь Бурбас для сравнения рассказал, сколько заработали польские клубы на продаже телеправ:
Вот распределение средств между клубами соседней польской Экстраклясы путем реализации телеправ. 240 млн злотых или 60 млн евро на 18 команд. Чемпион и вице-чемпион на выходе имеет по 6 млн. евро за сезон каждый.
Конечно, нам далеки такие перспективы. Из-за прихоти одного человека. Того, кто принимает решение в «Днепре-1». Именно этот клуб первым вышел из обсуждения телепула на собрании неделю назад. Даже не заслушивая доклады и аргументы. «Динамо» и впоследствии «Заря» подыграли, выбрав позицию за бесплатные трансляции. В ступор их загнало предложение «Шахтера» с пробным первым сезоном без каких-либо абонплат, если только в этом проблема.
В конце концов, разъяснение преимуществ общего продукта закончилось из-за того, что решение все равно, мол, принимают не делегированные от этих трех клубов, а люди повыше. «Точнее один человек». Эта реплика сорвалась с уст динамовца Сергея Мохника, она в точности раскрывает суть, что «Динамо» и «Заря» в своих решениях не самостоятельны. Пока того одного человека все устраивает, общего продукта не будет».
Прибыль польских клубов от продажи телеправ в сезоне 2022/23
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