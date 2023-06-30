Генеральный директор львовского «Руха» Игорь Дедышин раскритиковал телеканал Setanta Sport и высказал мнение по поводу создания УПЛ-ТВ:

«За прошлый сезон ни один клуб, входивший в пул Setanta, не получил ни копейки. У «Руха» не было тогда позиции за Setanta или за «плюсы». Мы уже тогда стояли за УПЛ ТВ и всех в этом убеждали.

Мы понимали, что Setanta – это политически ангажированный проект, который появился на украинском рынке благодаря президенту УАФ Андрею Павелко. Уже тогда нам было понятно, что это обман, что этот проект не взлетит. Время показало, что мы были правы.

В результате клубы отдали свои права бесплатно, за ноль, а Setanta с горем пополам покрыла продакшн, получила свои дивиденды и ориентировочно 100 тысяч подписчиков. Клубы пострадали, а Setanta осталась в большом плюсе. Setanta зашла на рынок, забравшись в карманы клубов».

ДЕДЫШИН: «Setanta – политически ангажированный проект, связанный с Павелко»