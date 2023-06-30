ДЕДЫШИН: «Setanta – политически ангажированный проект, связанный с Павелко»
По словам гендиректора «Руха», ни один клуб пула от Setanta не получил ни копейки
Генеральный директор львовского «Руха» Игорь Дедышин раскритиковал телеканал Setanta Sport и высказал мнение по поводу создания УПЛ-ТВ:
«За прошлый сезон ни один клуб, входивший в пул Setanta, не получил ни копейки. У «Руха» не было тогда позиции за Setanta или за «плюсы». Мы уже тогда стояли за УПЛ ТВ и всех в этом убеждали.
Мы понимали, что Setanta – это политически ангажированный проект, который появился на украинском рынке благодаря президенту УАФ Андрею Павелко. Уже тогда нам было понятно, что это обман, что этот проект не взлетит. Время показало, что мы были правы.
В результате клубы отдали свои права бесплатно, за ноль, а Setanta с горем пополам покрыла продакшн, получила свои дивиденды и ориентировочно 100 тысяч подписчиков. Клубы пострадали, а Setanta осталась в большом плюсе. Setanta зашла на рынок, забравшись в карманы клубов».
ДЕДЫШИН: «Setanta – политически ангажированный проект, связанный с Павелко»
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Есть проект, его лоббируют определенные люди. Цель не популяризация футбола, а контроль над ним и получение прибыли в дальнейшем.
То же самое и УПЛ пул.
Цель контролировать картинку и в будущем получить прибыль.
Враховуючи його відмову від підписання протоколу, зроблено відповідний запис. Надалі НАЗК надішле протокол до суду для розгляду по суті.
Нардеп взяв участь у розгляді законопроекту, що змінив правила трансляції спортивних матчів «Прем“єр ліги» для того, щоб ФК «Динамо», президентом якого є його брат, мав можливість тримати під контролем права на телетрансляції, які клуб здійснює у співпраці з компаніями, що входять до медіа групи 1+1», - говориться у повідомлені НАЗК.