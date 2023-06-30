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  4. ДЕДЫШИН: «Setanta – политически ангажированный проект, связанный с Павелко»
Украина. Премьер лига
30 июня 2023, 21:10 | Обновлено 30 июня 2023, 21:46
455
7

ДЕДЫШИН: «Setanta – политически ангажированный проект, связанный с Павелко»

По словам гендиректора «Руха», ни один клуб пула от Setanta не получил ни копейки

30 июня 2023, 21:10 | Обновлено 30 июня 2023, 21:46
455
7
ДЕДЫШИН: «Setanta – политически ангажированный проект, связанный с Павелко»
ФК Рух. Игорь Дедышин

Генеральный директор львовского «Руха» Игорь Дедышин раскритиковал телеканал Setanta Sport и высказал мнение по поводу создания УПЛ-ТВ:

«За прошлый сезон ни один клуб, входивший в пул Setanta, не получил ни копейки. У «Руха» не было тогда позиции за Setanta или за «плюсы». Мы уже тогда стояли за УПЛ ТВ и всех в этом убеждали.

Мы понимали, что Setanta – это политически ангажированный проект, который появился на украинском рынке благодаря президенту УАФ Андрею Павелко. Уже тогда нам было понятно, что это обман, что этот проект не взлетит. Время показало, что мы были правы.

В результате клубы отдали свои права бесплатно, за ноль, а Setanta с горем пополам покрыла продакшн, получила свои дивиденды и ориентировочно 100 тысяч подписчиков. Клубы пострадали, а Setanta осталась в большом плюсе. Setanta зашла на рынок, забравшись в карманы клубов».

ДЕДЫШИН: «Setanta – политически ангажированный проект, связанный с Павелко»

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Рух Львов Игорь Дедышин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу УПЛ-ТВ Setanta Sports телепул телевидение Андрей Павелко
Источник ФК Рух Львов
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Комментарии 7
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avk2307
Изначально писал именно об этом,
Есть проект, его лоббируют определенные люди. Цель не популяризация футбола, а контроль над ним и получение прибыли в дальнейшем.
То же самое и УПЛ пул. 
Цель контролировать картинку и в будущем получить прибыль.
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+3
FunnyCat_____
кто то удивлен ?
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0
Dixon
НАЗК склало протокол про конфлікт інтересів щодо народного депутата Григорія Суркіса.«Співробітники НАЗК зустріли його біля будівлі Верховна Рада України та запропонували ознайомитися із протоколом щодо дій в умовах реального конфлікту інтересів під час розгляду законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо розмежування спортивних заходів і змагань» від 31.08.2022 № 7719.
Враховуючи його відмову від підписання протоколу, зроблено відповідний запис. Надалі НАЗК надішле протокол до суду для розгляду по суті.
Нардеп взяв участь у розгляді законопроекту, що змінив правила трансляції спортивних матчів «Прем“єр ліги» для того, щоб ФК «Динамо», президентом якого є його брат, мав можливість тримати під контролем права на телетрансляції, які клуб здійснює у співпраці з компаніями, що входять до медіа групи 1+1», - говориться у повідомлені НАЗК.
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Viktor Leon Killer
Пух 
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