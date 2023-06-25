ФРИДМАН: «УПЛ-ТВ? В условиях войны показ матчей нужно сделать бесплатным»

Коммерческий директор футбольного клуба «Днепр-1» Вячеслав Фридман прокомментировал идею создание УПЛ-ТВ:

«Нам нравится идея УПЛ-ТВ. Презентация хорошая, всем понравилась, но она еще сыровата, и поэтому нужно проделать определенную работу. Думаю, что к следующему сезону она будет сделана.



На ОТТ-платформу нужно писать софт, который делается минимум полгода. Это стоит от 600 тысяч долларов и больше.

Сколько заработают Днепр-1, Динамо и Заря на годовом контракте с 1+1? Здесь не стоит вопрос о деньгах. В прошлом году нам ничего не было заплачено. Но этот сезон мы доработаем согласно контракту. Мы считаем, что в условиях войны показ матчей надо сделать бесплатным. Это наша позиция, Динамо и Зари.

Бесплатный футбол – популизм? Это говорят 500 человек в Интернете. Смотрите футбол. Непонятно, почему говорят, что платный футбол надо, а бесплатный – не надо. Ведь клубы не получат деньги ни в этом году, ни в следующем, ни через два года.

Когда будет ситуация на рынке, что клубы будут зарабатывать – поверьте, мы будем двумя руками за. Придем с Андреем Русолом и четыре руки поднимем за УПЛ-ТВ. Сама идея нам нравится. Но на этот год она невозможна», – сказал Фридман.

Ранее стало известно, что проекта УПЛ-ТВ не будет. Днепр-1, Динамо и Заря останутся на 1+1 Media.