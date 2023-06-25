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Украина. Премьер лига
25 июня 2023, 19:40 |
1102
8

ФРИДМАН: «УПЛ-ТВ? В условиях войны показ матчей нужно сделать бесплатным»

Коммерческий директор «Днепра-1» – про создание единого телепула

25 июня 2023, 19:40 |
1102
8
ФРИДМАН: «УПЛ-ТВ? В условиях войны показ матчей нужно сделать бесплатным»
Twitter. Вячеслав Фридман

Коммерческий директор футбольного клуба «Днепр-1» Вячеслав Фридман прокомментировал идею создание УПЛ-ТВ:

«Нам нравится идея УПЛ-ТВ. Презентация хорошая, всем понравилась, но она еще сыровата, и поэтому нужно проделать определенную работу. Думаю, что к следующему сезону она будет сделана.

На ОТТ-платформу нужно писать софт, который делается минимум полгода. Это стоит от 600 тысяч долларов и больше.

Сколько заработают Днепр-1, Динамо и Заря на годовом контракте с 1+1? Здесь не стоит вопрос о деньгах. В прошлом году нам ничего не было заплачено. Но этот сезон мы доработаем согласно контракту. Мы считаем, что в условиях войны показ матчей надо сделать бесплатным. Это наша позиция, Динамо и Зари.

Бесплатный футбол – популизм? Это говорят 500 человек в Интернете. Смотрите футбол. Непонятно, почему говорят, что платный футбол надо, а бесплатный – не надо. Ведь клубы не получат деньги ни в этом году, ни в следующем, ни через два года.

Когда будет ситуация на рынке, что клубы будут зарабатывать – поверьте, мы будем двумя руками за. Придем с Андреем Русолом и четыре руки поднимем за УПЛ-ТВ. Сама идея нам нравится. Но на этот год она невозможна», – сказал Фридман.

Ранее стало известно, что проекта УПЛ-ТВ не будет. Днепр-1, Динамо и Заря останутся на 1+1 Media.

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Вячеслав Фридман Динамо Киев телевидение чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Верес Ровно ТВ-права Украинская Премьер-лига 1+1 Медиа Днепр-1 телепул УПЛ-ТВ
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 8
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+2
avk2307
Все вірно сказано. Ви той проект бачили? 
1. Розробити софт або знайти того, хто надасть? Безкоштовно ніхто не надасть.
Трансляції найти хто буде робити. Вони що думають що завтра приїдуть специ з АПЛ і будуть знімати. Всім відомо у кого є можливості . І ті люди точно не альтруісти. 
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+2
Xvalenok03
Я тоже за бесплатный показ.
Только пусть объяснят - за чей счёт? 
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0
Александр Ад
а чо їм війна,до неї грабували народ і зараз совість дозволяе,ганьба .Згоден з Фрідманом
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0
umnuy2
за упл платили те кто реально не умеет найти альтернативный источник просмотра-сам знаю таких несколько человек которые покупали пакеты не зная что за доллар в месяц можно в 4К смотреть АПЛ и другие топы
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0
simon andre
Бесплатного футбола нет кто-то за него все равно платит клуб или болельщики. Если качество будет соответствовать требованиям почему не заплатить 50 гр это не большие деньги 💸💰. 
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-1
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