Станет ли увольнение Йовичевича черной меткой для Срны?

21 мая в одном из интервью накануне концовки сезона в украинской Премьер-лиге спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна в категоричной форме опроверг информацию различных инсайдеров о том, что руководство клуба готовит отставку главного тренера первой команды Игора Йовичевича. Хорватский функционер «горняков», которого принято считать идеологом приглашения своего земляка летом 2022 года, заявил, что слухи о готовящемся увольнении Йовичевича – это «провокация, чтобы дестабилизировать команду перед решающими матчами».

Очевидно, Срне удалось в какой-то степени защитить Йовичевича и футболистов первой команды в медийном поле, и те довели начатое до конца – стали чемпионами по итогам сезона-2022/23, перед началом которого «Шахтеру» большинство экспертов не то, что чемпионство, а и второе место отдавали, как принято говорить в таких случаях, «с натяжкой».

Однако 1 июля произошло ровно то, о чем судачили в прессе последние полтора месяца – «Шахтер» официально подтвердил досрочный разрыв контракта с Йовичевичем, подчеркнув, что вместе с главным тренером клуб покидают и все его ассистенты. Что будет дальше с «горняками» и насколько правильным окажется решение о расставании с тренером-чемпионом – увидим, а прямо сейчас куда интереснее поразмышлять на тему, насколько сильно ударит уход Йовичевича по позициям Дарио Срны в «Шахтере»…

Судя по всему, в последнее время в топ-менеджменте «горняков» возникли два условных «лагеря». Первый связан с генеральным директором клуба Сергеем Палкиным, второй – со спортивным директором Дарио Срной. По слухам, эти функционеры разошлись во взглядах на то, кто достоин занять место главного тренера первой команды после ухода Йовичевича. В частности, Палкин ратовал за назначение хорошо ему известного нидерландца Патрика ван Леувена, отработавшего сезон-2022/23 с «Зарей», а задолго до этого стоявшего у истоков создания академии «Шахтера», а вот Срна и его соратники убеждали президента «горняков» Рината Ахметова в целесообразности продолжения «итальянского вектора». В частности, именно с легкой руки спортивного директора «Шахтер» контактировал с 34-летним Франческо Фариоли – экс-помощником Роберто Де Дзерби, избравшим впоследствии самостоятельный тренерский путь в профессиональном футболе.

В конечном итоге, Срна потерпел фиаско практически по всем направлениям. Его земляк Йовичевич все-таки был отправлен в отставку, несмотря на добытое чемпионство и выход в плей-офф Лиги Европы-2022/23, а Фариоли (30 июня стало известно о его назначении в «Ниццу») в какой-то момент отказался от сотрудничества с донецким клубом, сославшись на отсутствие поддержки такого решения со стороны семьи, не пожелавшей переезжать в охваченную войной Украину. Даже еще один земляк Срны полузащитник Невен Джурасек, у которого был контракт до июля 2024-го, неожиданно заявил о досрочном расторжении соглашения с «Шахтером» и уходе из клуба.

Де-факто позиции Срны в «Шахтере», казалось бы, существенно пошатнулись, но по состоянию на текущий момент пока слишком рано утверждать, что хорватскому специалисту была выписана «черная метка».

На самом деле, работать на «Шахтер» все еще продолжают две, пожалуй, ключевые личности для Срны. Первая – это его непосредственный ассистент итальянец Карло Николини, который, по слухам, пользуется авторитетом у президента Рината Ахметова. В свое время Николини был одним из помощников Мирчи Луческу в донецкой команде, однако впоследствии покинул клуб вместе с румыном, и находился вне его структуры до 2020 года. Именно тогда состоялось возвращение Луческу в украинский футбол, но Мирча принял контроверсионное решение возглавить «Динамо», позвав за собой, в частности, и Карло. Однако Николини отказался, дав понять, что в Украине его сердце принадлежит только «Шахтеру», и устроившись вскоре на работу в стан «горняков», что было положительно воспринято Ахметовым.

Вторая важная фигура, на которую опирается Срна при выполнении своих обязанностей в «Шахтере» еще менее публичная и известная в отечественном информпространстве, нежели Николини. Речь о 50-летнем итальянце Сальваторе Монако, который впервые появился в донецком клубе вместе с Роберто Де Дзерби, и занял должность шеф-скаута. После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны Монако, как и Де Дзерби со своими многочисленными ассистентами, покинул Украину, и через несколько месяцев воссоединился с Роберто в «Брайтоне», где был ассистентом руководителя отдела рекрутинга. Однако сотрудничество с английскими «чайками» у Монако не заладилось, и когда по весне нынешнего года стороны приняли решение расстаться, в дело вмешался Срна.

И вот здесь начинается самое интересное. Официально «Шахтер» не сообщал о возвращении Сальваторе Монако на должности шеф-скаута, однако итальянца многократно можно было видеть на матчах донецкой команды, да и сам Дарио Срна не скрывал, что этот специалист активно помогает выстраивать кадровую основу для обновленной команды «горняков».

Скриншот трансляции на Setanta Sports. 7 мая 2023 года, Александрия. Сальваторе Монако (слева) в компании Дарио Срны наблюдает за матчем 25-го тура УПЛ «Александрия» - «Шахтер» (1:1)

В частности, в апреле, когда «Шахтер» сообщил о подписании 5-летнего контракта с эквадорским талантом Денилем Кастильо, играющим в опорной зоне, Срна нарочито подчеркнул, что трансфер южноамериканца произошел при непосредственном участии Монако: «Во-первых, мы наблюдали за этим футболистом длительное время. Наш скаут Сальваторе Монако предложил его – и он нам понравился. Мы увидели безумный потенциал в Кастильо, это футболист, который может быть очень полезен «Шахтеру», и это игрок, отличающийся от исполнителей, имеющихся у нас сегодня».

Также поговаривали, что Сальваторе Монако работает над приглашением в «Шахтер» целого ряда перспективных иностранных молодых футболистов. В прессу даже попало имя одного из таковых – 17-летнего вингера из академии «Пармы» Ибрагима Дабо, с которым якобы летом «горняки» собирались подписать полноценный контракт, когда исполнитель достигнет совершеннолетия.

Стало быть, Срна и его доверенные лица продолжают активно работать на «Шахтер», даже несмотря на потерю номинально «своей» фигуры во главе первой команды. Что правда, насколько сильны позиции Дарио мы сможем понять только по будущим кадровым решениям Рината Ахметова. Если «горняки» действительно продолжат подписывать футболистов, предложенных Сальваторе Монако и его конфидентами, то можно будет констатировать, что в «Шахтере» просто произошло перераспределение «центров тяжести», но без полной утраты влияния каким-либо из них. В случае же очередной за последние два года смены трансферной и кадровой политики станет понятно, что роль Срны все больше становится чисто номинальной, сродни «свадебному генералу» – с непонятными обязанностями и сомнительным будущим.