Это провокация. В Шахтере резко отреагировали на слухи об уходе Йовичевича

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал информацию о возможных изменениях на тренерском мостике дончан.

«Эта информация появилась не случайно. Это провокация, чтобы дестабилизировать команду перед решающими матчами.

Но это сделать не удастся. У нас есть главный тренер Игор Йовичевич, которому мы доверяем, и у которого еще год контракта. Поэтому не обращаем внимание, уверены в своих силах и вместе движемся дальше к будущим победам», – сказал Срна.

Ранее сообщалось, что Йовичевиче в «Шахтере» может заменить Патрик ван Леувен.