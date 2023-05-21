Это провокация. В Шахтере резко отреагировали на слухи об уходе Йовичевича
Дарио Срна опроверг информацию о возможных изменениях на тренерском мостике дончан
Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал информацию о возможных изменениях на тренерском мостике дончан.
«Эта информация появилась не случайно. Это провокация, чтобы дестабилизировать команду перед решающими матчами.
Но это сделать не удастся. У нас есть главный тренер Игор Йовичевич, которому мы доверяем, и у которого еще год контракта. Поэтому не обращаем внимание, уверены в своих силах и вместе движемся дальше к будущим победам», – сказал Срна.
Ранее сообщалось, что Йовичевиче в «Шахтере» может заменить Патрик ван Леувен.
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ох уж эти проделки Суркисов...ой то есть Колокмойских... или Геллеров, ну вообщем все вокруг хотят очернить невинное имя Шахтера, ДОКОЛЕ ?