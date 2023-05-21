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  4. Это провокация. В Шахтере резко отреагировали на слухи об уходе Йовичевича
Украина. Премьер лига
21 мая 2023, 15:23 |
369
3

Это провокация. В Шахтере резко отреагировали на слухи об уходе Йовичевича

Дарио Срна опроверг информацию о возможных изменениях на тренерском мостике дончан

21 мая 2023, 15:23 |
369
3
Это провокация. В Шахтере резко отреагировали на слухи об уходе Йовичевича
ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал информацию о возможных изменениях на тренерском мостике дончан.

«Эта информация появилась не случайно. Это провокация, чтобы дестабилизировать команду перед решающими матчами.

Но это сделать не удастся. У нас есть главный тренер Игор Йовичевич, которому мы доверяем, и у которого еще год контракта. Поэтому не обращаем внимание, уверены в своих силах и вместе движемся дальше к будущим победам», – сказал Срна.

Ранее сообщалось, что Йовичевиче в «Шахтере» может заменить Патрик ван Леувен.

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Источник Футбол 24
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Комментарии 3
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FunnyCat_____
не ну раз сырна сказал, то как не верить то , кристально ж чистый человек, он то точно врать не может !!!
ох уж эти проделки Суркисов...ой то есть Колокмойских... или Геллеров, ну вообщем все вокруг хотят очернить  невинное имя Шахтера, ДОКОЛЕ ?
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+1
симон петлюра
А Срна что-то решает? А говорить он умеет.
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+1
Maks Krot
Да и так всем было это понятно ,спиваковский это к.  лоун и очень любит деньги да ещё от п ..пердян,на все пойдут п ..рдяни  чтобы дестабилизировать своих соперников!!!!Верю что это не помешает и Шахтёр выиграет матчи оставшиеся  и будет чемпионом !!!Удачи Шахтёр !!
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-4
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