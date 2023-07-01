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Украина. Премьер лига
01 июля 2023, 16:20 | Обновлено 01 июля 2023, 16:33
2383
28

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер расторг контракт с Йовичевичем

Хорватский специалист досрочно покидает донецкий клуб

01 июля 2023, 16:20 | Обновлено 01 июля 2023, 16:33
2383
28
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер расторг контракт с Йовичевичем
shakhtar.com. Игор Йовичевич

Чемпион Украины «Шахтер» заявил о досрочном прекращении сотрудничества с главным тренером Игором Йовичевичем.

Вместе с 49-летним хорватским специалистом донецкий клуб покидает и весь тренерский штаб.

Игор Йовичевич возглавил «Шахтер» летом минувшего года, подписав двухлетнее трудовое соглашение. Под его руководством «горняки» провели 40 поединков, в которых добыли 24 победы при 10 ничьих и 6 поражениях.

В сезоне-2022/23 Йовичевич привел «Шахтер» к чемпионскому титулу в УПЛ. Также с хорватским тренером команда финишировала на третьем месте на групповой стадии Лиги чемпионов, прошла «Ренн» в раунде плей-офф Лиги Европы, а затем уступила «Фейенорду» в 1/8 финала этого турнира.

Ранее сообщалось, что президент «Шахтера» Ринат Ахметов утвердил кандидатуру нидерландского специалиста Патрика ван Леувена, который ранее работал в «Заре», в качестве преемника Йовичевича во главе первой команды «горняков».

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Игор Йовичевич Шахтер Донецк отставка
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 28
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mekhanik33
Жаль))))))
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+4
Wlad West
Вот и ответка прилетела за Днепр.
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+3
Zanregent
Теперь Заря будет доказывать Ван Леувену что он зря ушёл. И думаю докажет!
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+3
Cityzen83
Цікаво буде, якщо при Ван Леувені гра та результати будуть гірші. А таке можливо. В кінці чемпіонату Шахтар просто виніс конкурентів. І в єврокубках космос був, дивлячись на ситуацію в країні та на склад гравців. Побачимо...
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+3
dudigo78
Клоуни
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+3
Alexander Киев
Нехай щастить ! Цікаво буде спостерігати за майбутньою його командою 👍 
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+3
Xvalenok03
Сбылась мечта синих.
Судя по всему влияние палки на перетянуло влияние срны. 
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+2
123455432
Ну ось якого фіга? Йовічечу пам'ятник треба ставити. З повністю новим молодим складом пошуміли в ЛЧ, розвинув багатьох гравців на новий рівень. Мудрика продали за 100 млн в тому числі через нього
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+2
avk2307
Подякувати треба Йовічевічу. Він немало зробив для розвитку футболу в Україні.
Та ще додати, що його україська була кращою з усіх тренерів минулого сезону.
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Ukraine
1. Зідан
2. Конте3. Льов 4. Лемпард5. Маркевич6. Скрипник7. Луческу
....
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Maks KROT
Хороший тренер спасибо за все Йови  !!!Удачи и успехов  дальнейшей карьере тренерской  значит так надо было президенту  менеджменту видней из нуьри команды !!!!Движемся дальше теперь с новым тренером должно быть только лучше по другому никак теперь !!!!
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+1
MrStepanovM .
Чому б його не запросити в Динамо? Мотивації в нього без грошей вистачить
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+1
Показать Скрыть 5 ответов
Злий Глобинець
Жаль. Несправедливо. Ігор - фахівець, який сформувався в Україні. І по духу він швидше українець, ніж хорват. Ріс разом з командами, які він тренував. Треба було йому дати шанс. А так тепер невизначеність. Знову тренер, який не матиме досвіду в єврокубкових кампаніях.
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0
Олег Великодный
На черзі Кучер?
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0
Умник
Ахренеть.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Pop Pop
Йовичевм показал себя недалёким ,не умным человеком когда очень некрасиво расстался с Днепром и перешёл в Шахту,его роль в Шахтёре-заткнуть срочно дыру на месте коуча а далее-на выход,а с Днепром взял бы чемпионство ведь как тренер он сильнее Кучера,но как человек-глупее
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-1
FunnyCat_____
  ну ахметова понял, что если и в этом сезоне, когда ДК было не конкурентноспособно пришлось подключать весь админ ресурс, то в следующем, если еще и павелку уберут, то с этим гением тренерской мысли сложно будет не то что за чемпионство зацепиться, а и в квалифае ЛЧ что то показать. 
И сыграл на опережение...
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-3
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