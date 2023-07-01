ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер расторг контракт с Йовичевичем

Чемпион Украины «Шахтер» заявил о досрочном прекращении сотрудничества с главным тренером Игором Йовичевичем.

Вместе с 49-летним хорватским специалистом донецкий клуб покидает и весь тренерский штаб.

Игор Йовичевич возглавил «Шахтер» летом минувшего года, подписав двухлетнее трудовое соглашение. Под его руководством «горняки» провели 40 поединков, в которых добыли 24 победы при 10 ничьих и 6 поражениях.

В сезоне-2022/23 Йовичевич привел «Шахтер» к чемпионскому титулу в УПЛ. Также с хорватским тренером команда финишировала на третьем месте на групповой стадии Лиги чемпионов, прошла «Ренн» в раунде плей-офф Лиги Европы, а затем уступила «Фейенорду» в 1/8 финала этого турнира.

Ранее сообщалось, что президент «Шахтера» Ринат Ахметов утвердил кандидатуру нидерландского специалиста Патрика ван Леувена, который ранее работал в «Заре», в качестве преемника Йовичевича во главе первой команды «горняков».