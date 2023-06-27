Ахметов сделал свой выбор. Ван Леувен станет наставником Шахтера

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов окончательно утвердил кандидатуру Патрика ван Леувена на пост главного тренера донецкого клуба, информирует ТаТоТаке.

53-летний специалист Патрик ван Леувен сейчас отдыхает дома, в Нидерландах, после успешного сезона в луганской «Заре».

Контракт с горняками еще не подписан, но это должно стать формальностью. Официальная презентация нового тренера Шахтера состоится в первых числах июля.

Чемпион Украины приступит к подготовке к сезону 3 июля в Нидерландах. И новому главному тренеру никуда лететь не придется, лагерь команды для него будет очень близко.