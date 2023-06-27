Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ахметов сделал свой выбор. Ван Леувен станет наставником Шахтера
Украина. Премьер лига
27 июня 2023, 00:15 | Обновлено 27 июня 2023, 00:34
1378
4

Ахметов сделал свой выбор. Ван Леувен станет наставником Шахтера

Официальная презентация нового коуча состоится в первых числах июля

27 июня 2023, 00:15 | Обновлено 27 июня 2023, 00:34
1378
4
Ахметов сделал свой выбор. Ван Леувен станет наставником Шахтера
ФК Заря Луганск. Патрик ван Леувен

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов окончательно утвердил кандидатуру Патрика ван Леувена на пост главного тренера донецкого клуба, информирует ТаТоТаке.

53-летний специалист Патрик ван Леувен сейчас отдыхает дома, в Нидерландах, после успешного сезона в луганской «Заре».

Контракт с горняками еще не подписан, но это должно стать формальностью. Официальная презентация нового тренера Шахтера состоится в первых числах июля.

Чемпион Украины приступит к подготовке к сезону 3 июля в Нидерландах. И новому главному тренеру никуда лететь не придется, лагерь команды для него будет очень близко.

По теме:
38-летний итальянец Костантино близок к тому, чтобы возглавить Зарю
Шахтер предложил 5 млн евро за Кевина – СМИ
Травма не слишком серьезная. Беседин может вскоре уже начать тренировки
Ринат Ахметов Патрик ван Леувен Шахтер Донецк назначение тренера ТаТоТаке Заря Луганск
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Украинская молодежка провела тренировку накануне игры с Испанией
Футбол | 26 июня 2023, 23:23 0
ВИДЕО. Украинская молодежка провела тренировку накануне игры с Испанией
ВИДЕО. Украинская молодежка провела тренировку накануне игры с Испанией

27 июня в 21:45 в Бухаресте пройдет матч 3-го тура Евро-2023 U-21

Источник: Полесье оформило подписание еще трех новичков
Футбол | 26 июня 2023, 13:28 2
Источник: Полесье оформило подписание еще трех новичков
Источник: Полесье оформило подписание еще трех новичков

Клуб чрезвычайно активен на рынке

Локомотив, состоящий из работников Укрзализныци, сыграет во Второй лиге
Футбол | 26.06.2023, 18:55
Локомотив, состоящий из работников Укрзализныци, сыграет во Второй лиге
Локомотив, состоящий из работников Укрзализныци, сыграет во Второй лиге
Титул Костюк, Алькарас покорил Лондон, успех Квитовой, возвращение Колб
Теннис | 26.06.2023, 06:20
Титул Костюк, Алькарас покорил Лондон, успех Квитовой, возвращение Колб
Титул Костюк, Алькарас покорил Лондон, успех Квитовой, возвращение Колб
Руслан РОТАНЬ: «На данный момент врачи работают с Мудриком»
Футбол | 26.06.2023, 18:01
Руслан РОТАНЬ: «На данный момент врачи работают с Мудриком»
Руслан РОТАНЬ: «На данный момент врачи работают с Мудриком»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Jaime_Lannister
Якщо це станеться, то означатиме, що Срну публічно ткнули носом в лайно, оскільки він привів в клуб Йовічевича. А ткнуть вже вдруге - вперше це зробили, коли вигнали нафіг з клубу після наркоманської історії. Чи допінгової, що там було, в сортах не розбираюся.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua
а как же контракт с Зарей?
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Как игроки сборной Украины U-21 праздновали выход в плей-офф ЧЕ-2023
ФОТО. Как игроки сборной Украины U-21 праздновали выход в плей-офф ЧЕ-2023
25.06.2023, 11:14 1
Футбол
Украина почти определилась, где будет принимать сборную Англии
Украина почти определилась, где будет принимать сборную Англии
26.06.2023, 12:00 4
Футбол
Украина закрепилась в топ-3. Медальный зачет после 4-го дня Европейских игр
Украина закрепилась в топ-3. Медальный зачет после 4-го дня Европейских игр
25.06.2023, 23:59 3
Другие виды
Магучих завоевала золото Европейских игр 2023 в прыжках в высоту
Магучих завоевала золото Европейских игр 2023 в прыжках в высоту
25.06.2023, 20:05 10
Другие виды
Будут проблемы? Сборная Украины U-21 могла нарушить регламент ФИФА
Будут проблемы? Сборная Украины U-21 могла нарушить регламент ФИФА
26.06.2023, 17:28 63
Футбол
УАФ обратилась в ФИФА по поводу участия клубов из Крыма в чемпионате рф
УАФ обратилась в ФИФА по поводу участия клубов из Крыма в чемпионате рф
25.06.2023, 05:45 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало защитника киевского Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало защитника киевского Динамо
25.06.2023, 13:07
Футбол
КОСТЮК: «Благодарна, что Крейчикова согласилась сыграть со мной в дуэте»
КОСТЮК: «Благодарна, что Крейчикова согласилась сыграть со мной в дуэте»
25.06.2023, 14:04 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем