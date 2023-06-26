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  4. 38-летний итальянец Костантино близок к тому, чтобы возглавить Зарю
Украина. Премьер лига
26 июня 2023, 23:13 |
1283
4

38-летний итальянец Костантино близок к тому, чтобы возглавить Зарю

Молодой специалист может сменить во главе луганчан Патрика ван Леувена

26 июня 2023, 23:13 |
1283
4
38-летний итальянец Костантино близок к тому, чтобы возглавить Зарю
antennasud.com. Джованни Костантино

38-летний итальянский наставник Джованни Костантино близок к тому, чтобы возглавить луганскую «Зарю», пишет Tuttomercatoweb.

Сообщается, что переговоры между украинским клубом и специалистом осложняются полномасштабной фазой российско-украинской войны, однако «Заря» твердо нацелена на выход в групповую стадию Лиги Европы.

Джованни Костантино в настоящий момент находится без работы. В феврале нынешнего года специалист покинул пост главного тренера итальянской команды «Казарано», выступающей в тамошней Серии D. Ранее Костантино также работал с венгерским МТК и был ассистентом главного тренера в сборной Венгрии и клубах «Дунайска Стреда» и «Гонвед».

Ранее СМИ сообщали, что к назначению на пост главного тренера «Зари» близок сербский специалист Ненад Лалатович.

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Источник: Зарю возглавит экс-игрок Шахтера Лалатович
назначение тренера Джованни Костантино Заря Луганск
Источник Tuttomercatoweb
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Комментарии 4
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Віталій Ткачук
Я думаю чому про нього нічого не чув, а чоловік працював лише в Серії Д. Як може тренер, який нічого не показав в четвертому дивізіоні Італії, щось показати в ЛЄ?). Навіщо це(.
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0
zhyr
А де дівся ван Леувен? Наче і Шахтар шукає інші варіанти, і Зоря, і цей десь пропав
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0
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Gargantua
если Заря опять угадает, я буду очень удивлен
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0
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