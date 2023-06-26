38-летний итальянец Костантино близок к тому, чтобы возглавить Зарю
Молодой специалист может сменить во главе луганчан Патрика ван Леувена
38-летний итальянский наставник Джованни Костантино близок к тому, чтобы возглавить луганскую «Зарю», пишет Tuttomercatoweb.
Сообщается, что переговоры между украинским клубом и специалистом осложняются полномасштабной фазой российско-украинской войны, однако «Заря» твердо нацелена на выход в групповую стадию Лиги Европы.
Джованни Костантино в настоящий момент находится без работы. В феврале нынешнего года специалист покинул пост главного тренера итальянской команды «Казарано», выступающей в тамошней Серии D. Ранее Костантино также работал с венгерским МТК и был ассистентом главного тренера в сборной Венгрии и клубах «Дунайска Стреда» и «Гонвед».
Ранее СМИ сообщали, что к назначению на пост главного тренера «Зари» близок сербский специалист Ненад Лалатович.
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