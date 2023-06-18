Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дважды подряд. Италия завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций
Нидерланды
18.06.2023 16:00 – FT 2 : 3
Италия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
18 июня 2023, 18:10 | Обновлено 18 июня 2023, 18:56
1785
6

Дважды подряд. Италия завоевала бронзу Лиги наций

Команда Роберто Манчини расстроила хозяев мини-турнира – нидерландцев

18 июня 2023, 18:10 | Обновлено 18 июня 2023, 18:56
1785
6
Дважды подряд. Италия завоевала бронзу Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

Даже без матчей на клубном уровне летняя часть сезона все равно остается преисполненной ожесточенных противостояний. Финальная часть Лиги наций УЕФА в этом очень помогает, поскольку четверка лучших национальных команд дивизиона A имеют непосредственный спортивный интерес относительно победы на турнире. Однако не каждому удается добраться до финала, что на себе успели прочувствовать сборные Нидерландов и Италии, которые встречались в матче за третье место в городе Энсхеде на домашней арене местного «Твенте».

Коллектив Рональда Кумана потерпел поражение в изнурительном поединке против Хорватии, в котором для определения победителя пришлось сыграть овертаймы (2:4). Это, в свою очередь, не давало хозяевам мини-турнира возможности в полной мере воспользоваться преимуществом в один день отдыха над «Скуадрой Адзуррой», которая в основное время уступила представителям Испании (1:2).

Работа над ошибками – за двое-трех суток между матчами о подобных вещах говорят очень осторожно, так что на первый план в таком случае должно выходить тренерское мастерство и смелость в решениях. Как выяснилось, Роберто Манчини в этом плане может дать фору визави по тренерскому цеху, ведь мощная ротация стартового состава помогла гостям выиграть первую половину матча у соперников.

Пока Нидерланды допускали ровно те же ошибки, что и несколькими днями раньше, Италия просто реализовывала собственные голевые моменты. У «оранье» почти отсутствовали сильные места в защите, поэтому угроза на ворота Бейлова поступала из любого направления. Первый результативный выстрел уже на шестой минуте в дальнюю девятку Димарко направил с левого фланга чужого штрафного, а посреди первой половины игры Фраттези удвоил преимущество уже из центральной зоны.

Отвечать на эти два выпада хозяева поля начали только перед перерывом, однако понадобились только три замены после отдыха для того, чтобы они начали продвигаться к чужим воротам. Мы действительно стали больше говорить о присутствии команды Кумана перед чужими владениями, однако встал вопрос реализации голевых моментов, с чем у «оранье» в этот вечер также были серьезные проблемы.
Необходимый мяч пришел только на 68 минуте, когда дриблингом Бергвейна и ударом в левый угол завершилась серия рикошетов в штрафной.

Однако мгновенно произошел ответ от Кьезы, убежавшего во время контратаки на левому фланг штрафной, поэтому преимущество в два мяча в пользу Италии никуда не делось. Команде Кумана пришлось снова браться за дело, но времени оставалось совсем ничего.

И хотя в воротах Доннаруммы мяч в итоге побывал еще два раза, только один дополнительный результативный выстрел Нидерландов был засчитан. Вегхорсту помешал отличиться голом офсайд, однако Вейналдум в своем моменте на 89 минуте этого избежал во время передачи от новичка главной команды страны Веермана. Тем не менее, финальный штурм хозяевам вообще не удался.

В итоге сборная Италии второй розыгрыш Лиги наций УЕФА подряд добыла «бронзовый» комплект наград, а вот Нидерландам нечем похвастаться перед собственными болельщиками.

Лига наций УЕФА. Матч за 3-е место

Нидерланды – Италия - 2:3

Бергвейн, 68, Вейналдум, 89 – Димарко, 6, Фраттези, 20, Кьеза, 72

Вегхорст, 90+4 – Димарко, 34, Барелла, 90+2, Ачерби, 90+4

Нидерланды: Бейлов – Аке, ван Дейк, Гертрейда (Вейналдум, 46), Думфрис – Симонс (Копмейнерс, 63), Ф. де Йонг, Виффер (Веерман, 76) – Ланг (Вегхорст, 46), Гакпо, Мален (Бергвейн, 46).

Италия: Доннарумма – Димарко (Спинаццола, 74), Буонджорно, Ачерби, Толой – Верратти (Барелла, 85), Кристанте, Фраттези – Распадори (Кьеза, 63), Ретеги (Пеллегрини, 86), Ньонто (Дзаньоло, 64).

Арбитр: Гленн Нюберг (Сетер, Швеция).

Стадион: «Гролс Весте» (Энсхеде, Нидерланды).

НИДЕРЛАНДЫ - ИТАЛИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 31°C

По теме:
Назван лучший игрок матча Лиги наций между Нидерландами и Италией
Хорватия – Испания. Финал Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Нидерланды – Италия – 2:3. Оранжевые мимо тройки. Видео голов и обзор
сборная Италии по футболу текстовая трансляция Лига наций сборная Нидерландов по футболу Нидерланды - Италия
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Челси отреагировал на 2 ассиста Мудрика в матче с Северной Македонией
Футбол | 18 июня 2023, 14:38 4
ФОТО. Челси отреагировал на 2 ассиста Мудрика в матче с Северной Македонией
ФОТО. Челси отреагировал на 2 ассиста Мудрика в матче с Северной Македонией

Лондонский клуб внимательно следит за своими футболистами

5 игроков, возвращающихся после аренды, которые могут усилить Динамо
Футбол | 18 июня 2023, 08:56 25
5 игроков, возвращающихся после аренды, которые могут усилить Динамо
5 игроков, возвращающихся после аренды, которые могут усилить Динамо

Перед тем, как выходить на рынок, «бело-синим» стоит приглядеться к внутренним резервам…

Румынские СМИ раскрыли финансовое состояние Мирчи Луческу
Футбол | 17.06.2023, 23:12
Румынские СМИ раскрыли финансовое состояние Мирчи Луческу
Румынские СМИ раскрыли финансовое состояние Мирчи Луческу
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Мне очень стыдно из-за наших легенд: Беланова, Блохина»
Футбол | 18.06.2023, 15:50
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Мне очень стыдно из-за наших легенд: Беланова, Блохина»
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Мне очень стыдно из-за наших легенд: Беланова, Блохина»
Украинский тренер продлил контракт с польским клубом
Футбол | 18.06.2023, 13:28
Украинский тренер продлил контракт с польским клубом
Украинский тренер продлил контракт с польским клубом
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
romanchik.8409
Матчи за 3 место,в большинстве своем 🔥...А вот финалы унылое гавнище 
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
India Life
Ван Дейк сильно переоценённый защитник
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Springfield
Хорошая игра.  Итальянцам вернулась отмена их гола испанцам.  Эти "на тоненьком" уже достали.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Суперкамбэк в Скопье. Сборная Украины вырвала победу у Северной Македонии
Суперкамбэк в Скопье. Сборная Украины вырвала победу у Северной Македонии
16.06.2023, 23:40 176
Футбол
БЛОХИН: «Продажная прокурорско-судебная кучка клерков изнасиловала футбол»
БЛОХИН: «Продажная прокурорско-судебная кучка клерков изнасиловала футбол»
17.06.2023, 20:43 108
Футбол
ФЕДЕРЕР: «Когда Сампрас выиграл 14 титулов, мы думали, что это навсегда»
ФЕДЕРЕР: «Когда Сампрас выиграл 14 титулов, мы думали, что это навсегда»
16.06.2023, 18:02
Теннис
Определились все участники Финала четырех мужской Золотой Евролиги
Определились все участники Финала четырех мужской Золотой Евролиги
17.06.2023, 22:35
Волейбол
ПОВОРОЗНЮК: «Если бы не подрыв дамбы, мы бы уже в Крыму ели шашлыки»
ПОВОРОЗНЮК: «Если бы не подрыв дамбы, мы бы уже в Крыму ели шашлыки»
16.06.2023, 18:48 25
Война
Стало известно, кем служит Ващук в Национальной гвардии Украины
Стало известно, кем служит Ващук в Национальной гвардии Украины
17.06.2023, 16:34 10
Война
Не Мудрик. WhoScored выбрал лучшего в игре Северная Македония – Украина
Не Мудрик. WhoScored выбрал лучшего в игре Северная Македония – Украина
17.06.2023, 01:47 10
Футбол
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Таких людей, как Ломаченко, надо лишать гражданства»
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Таких людей, как Ломаченко, надо лишать гражданства»
18.06.2023, 13:47 37
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем