Дважды подряд. Италия завоевала бронзу Лиги наций

Даже без матчей на клубном уровне летняя часть сезона все равно остается преисполненной ожесточенных противостояний. Финальная часть Лиги наций УЕФА в этом очень помогает, поскольку четверка лучших национальных команд дивизиона A имеют непосредственный спортивный интерес относительно победы на турнире. Однако не каждому удается добраться до финала, что на себе успели прочувствовать сборные Нидерландов и Италии, которые встречались в матче за третье место в городе Энсхеде на домашней арене местного «Твенте».

Коллектив Рональда Кумана потерпел поражение в изнурительном поединке против Хорватии, в котором для определения победителя пришлось сыграть овертаймы (2:4). Это, в свою очередь, не давало хозяевам мини-турнира возможности в полной мере воспользоваться преимуществом в один день отдыха над «Скуадрой Адзуррой», которая в основное время уступила представителям Испании (1:2).

Работа над ошибками – за двое-трех суток между матчами о подобных вещах говорят очень осторожно, так что на первый план в таком случае должно выходить тренерское мастерство и смелость в решениях. Как выяснилось, Роберто Манчини в этом плане может дать фору визави по тренерскому цеху, ведь мощная ротация стартового состава помогла гостям выиграть первую половину матча у соперников.

Пока Нидерланды допускали ровно те же ошибки, что и несколькими днями раньше, Италия просто реализовывала собственные голевые моменты. У «оранье» почти отсутствовали сильные места в защите, поэтому угроза на ворота Бейлова поступала из любого направления. Первый результативный выстрел уже на шестой минуте в дальнюю девятку Димарко направил с левого фланга чужого штрафного, а посреди первой половины игры Фраттези удвоил преимущество уже из центральной зоны.

Отвечать на эти два выпада хозяева поля начали только перед перерывом, однако понадобились только три замены после отдыха для того, чтобы они начали продвигаться к чужим воротам. Мы действительно стали больше говорить о присутствии команды Кумана перед чужими владениями, однако встал вопрос реализации голевых моментов, с чем у «оранье» в этот вечер также были серьезные проблемы.

Необходимый мяч пришел только на 68 минуте, когда дриблингом Бергвейна и ударом в левый угол завершилась серия рикошетов в штрафной.

Однако мгновенно произошел ответ от Кьезы, убежавшего во время контратаки на левому фланг штрафной, поэтому преимущество в два мяча в пользу Италии никуда не делось. Команде Кумана пришлось снова браться за дело, но времени оставалось совсем ничего.

И хотя в воротах Доннаруммы мяч в итоге побывал еще два раза, только один дополнительный результативный выстрел Нидерландов был засчитан. Вегхорсту помешал отличиться голом офсайд, однако Вейналдум в своем моменте на 89 минуте этого избежал во время передачи от новичка главной команды страны Веермана. Тем не менее, финальный штурм хозяевам вообще не удался.

В итоге сборная Италии второй розыгрыш Лиги наций УЕФА подряд добыла «бронзовый» комплект наград, а вот Нидерландам нечем похвастаться перед собственными болельщиками.

Лига наций УЕФА. Матч за 3-е место

Нидерланды – Италия - 2:3

Бергвейн, 68, Вейналдум, 89 – Димарко, 6, Фраттези, 20, Кьеза, 72

Вегхорст, 90+4 – Димарко, 34, Барелла, 90+2, Ачерби, 90+4

Нидерланды: Бейлов – Аке, ван Дейк, Гертрейда (Вейналдум, 46), Думфрис – Симонс (Копмейнерс, 63), Ф. де Йонг, Виффер (Веерман, 76) – Ланг (Вегхорст, 46), Гакпо, Мален (Бергвейн, 46).

Италия: Доннарумма – Димарко (Спинаццола, 74), Буонджорно, Ачерби, Толой – Верратти (Барелла, 85), Кристанте, Фраттези – Распадори (Кьеза, 63), Ретеги (Пеллегрини, 86), Ньонто (Дзаньоло, 64).

Арбитр: Гленн Нюберг (Сетер, Швеция).

Стадион: «Гролс Весте» (Энсхеде, Нидерланды).

НИДЕРЛАНДЫ - ИТАЛИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 31°C