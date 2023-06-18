В воскресенье, 18-го июня, состоится матч за третье место Лиги наций УЕФА, в котором сразятся Нидерланды и Италия. Матч пройдет в Энсхеде (Нидерланды), на поле стадиона «Гролс Весте», начало в 16:00.

Близится к завершению очередной розыгрыш Лиги наций и как бы так не вышло, что матч за третье место окажется куда более напряженным, чем непосредственно финальное противостояние. Сборную Нидерландов «готовили» к решающей игре в Роттердаме, но она уступила Хорватии в овертайме, поэтому теперь будет бороться лишь за «бронзу» в игре против действующих чемпионов Европы. Итальянцы провалили второй тайм против Испании, поэтому, на фоне пролета мимо чемпионата мира-2022 в Катаре, команда Роберто Манчини будет цепляться за любые достижения. А потом можно и в отпуск.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Нидерланды – Италия, за которой можно следить в украинской версии сайта.