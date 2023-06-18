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Лига наций
Нидерланды
18.06.2023 16:00 - : -
Италия
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Лига наций
18 июня 2023, 00:39 |
38
0

Нидерланды – Италия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча за третье место Лиги наций УЕФА

18 июня 2023, 00:39 |
38
0
Нидерланды – Италия. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 18-го июня, состоится матч за третье место Лиги наций УЕФА, в котором сразятся Нидерланды и Италия. Матч пройдет в Энсхеде (Нидерланды), на поле стадиона «Гролс Весте», начало в 16:00.

Близится к завершению очередной розыгрыш Лиги наций и как бы так не вышло, что матч за третье место окажется куда более напряженным, чем непосредственно финальное противостояние. Сборную Нидерландов «готовили» к решающей игре в Роттердаме, но она уступила Хорватии в овертайме, поэтому теперь будет бороться лишь за «бронзу» в игре против действующих чемпионов Европы. Итальянцы провалили второй тайм против Испании, поэтому, на фоне пролета мимо чемпионата мира-2022 в Катаре, команда Роберто Манчини будет цепляться за любые достижения. А потом можно и в отпуск.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Нидерланды – Италия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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