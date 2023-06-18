В воскресенье, 18-го июня, состоялся матч за третье место Лиги наций УЕФА, в котором играли Нидерланды и Италия.

Лига наций УЕФА. Матч за 3-е место

Нидерланды – Италия - 2:3

Бергвейн, 68, Вейналдум, 89 – Димарко, 6, Фраттези, 20, Кьеза, 72

Видеообзор матча

Видео гола Димарко

Видео гола Фраттези

Видео гола Бергвейна

Видео гола Кьезы

Видео гола Вейналдума