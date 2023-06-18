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Нидерланды
18.06.2023 16:00 – FT 2 : 3
Италия
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Лига наций
18 июня 2023, 18:25 | Обновлено 18 июня 2023, 19:30
3054
0

Нидерланды – Италия – 2:3. Оранжевые мимо тройки. Видео голов и обзор

Смотрите лучшие моменты матча за 3-е место Лиги наций УЕФА

18 июня 2023, 18:25 | Обновлено 18 июня 2023, 19:30
3054
0
Нидерланды – Италия – 2:3. Оранжевые мимо тройки. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 18-го июня, состоялся матч за третье место Лиги наций УЕФА, в котором играли Нидерланды и Италия.

Лига наций УЕФА. Матч за 3-е место

Нидерланды – Италия - 2:3

Бергвейн, 68, Вейналдум, 89 – Димарко, 6, Фраттези, 20, Кьеза, 72

Видеообзор матча

Видео гола Димарко

Видео гола Фраттези

Видео гола Бергвейна

Видео гола Кьезы

Видео гола Вейналдума

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Италия).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Стивен Бергвейн (Нидерланды).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Фраттези (Италия).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Димарко (Италия).
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Источник Sport.ua
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