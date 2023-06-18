18.06.2023 16:00 – FT 2 : 3
Лига наций18 июня 2023, 18:25 | Обновлено 18 июня 2023, 19:30
3054
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Нидерланды – Италия – 2:3. Оранжевые мимо тройки. Видео голов и обзор
Смотрите лучшие моменты матча за 3-е место Лиги наций УЕФА
18 июня 2023, 18:25 | Обновлено 18 июня 2023, 19:30
3054
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В воскресенье, 18-го июня, состоялся матч за третье место Лиги наций УЕФА, в котором играли Нидерланды и Италия.
Лига наций УЕФА. Матч за 3-е место
Нидерланды – Италия - 2:3
Бергвейн, 68, Вейналдум, 89 – Димарко, 6, Фраттези, 20, Кьеза, 72
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Видеообзор матча
Видео гола Димарко
Видео гола Фраттези
Видео гола Бергвейна
Видео гола Кьезы
Видео гола Вейналдума
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Италия).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Стивен Бергвейн (Нидерланды).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Фраттези (Италия).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Димарко (Италия).
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