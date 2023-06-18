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Лига наций
Нидерланды
18.06.2023 16:00 – 90+ 2 : 3
Италия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
18 июня 2023, 17:00 | Обновлено 18 июня 2023, 17:50
494
0

Нидерланды – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 июня в 16:00 матч за третье место в Лиге наций

18 июня 2023, 17:00 | Обновлено 18 июня 2023, 17:50
494
0
Нидерланды – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

18 июня в матче за третье место Лиги наций в Энсхеде играют сборные Нидерландов и Италии.

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Матч пройдет в Энсхеде (Нидерланды), на поле стадиона «Гролс Весте». Начало – в 16:00.

Вечером в финальной игре Лиги наций встретятся команды Хорватии и Испании.

Ниерланды – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Италия).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Стивен Бергвейн (Нидерланды).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Фраттези (Италия).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Димарко (Италия).
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Источник Sport.ua
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