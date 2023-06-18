18.06.2023 16:00 – 90’+ 2 : 3
Лига наций18 июня 2023, 17:00 | Обновлено 18 июня 2023, 17:50
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Нидерланды – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 июня в 16:00 матч за третье место в Лиге наций
18 июня 2023, 17:00 | Обновлено 18 июня 2023, 17:50
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18 июня в матче за третье место Лиги наций в Энсхеде играют сборные Нидерландов и Италии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет в Энсхеде (Нидерланды), на поле стадиона «Гролс Весте». Начало – в 16:00.
Вечером в финальной игре Лиги наций встретятся команды Хорватии и Испании.
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Ниерланды – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Италия).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Стивен Бергвейн (Нидерланды).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Фраттези (Италия).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Димарко (Италия).
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