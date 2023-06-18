Нидерланды – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 июня в матче за третье место Лиги наций в Энсхеде играют сборные Нидерландов и Италии.

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Матч пройдет в Энсхеде (Нидерланды), на поле стадиона «Гролс Весте». Начало – в 16:00.

Вечером в финальной игре Лиги наций встретятся команды Хорватии и Испании.

Ниерланды – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция