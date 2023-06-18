МАНЧИНИ: «В первом тайме Италия играла прекрасно, во втором уровень упал»

18 июня в матче за третье место Лиги наций в Энсхеде сыграли сборные Нидерландов и Италии (2:3). Поединок проходил в Энсхеде (Нидерланды) на стадионе Гролс Весте.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал матч так:

«Димарко забил великолепный гол. Буонджорно провел прекрасный матч, ему было непросто, потому что он привык к другому футболу.

Когда Нидерланды атаковали, всем нам было тяжело, но у нас также были шансы забить четвертый мяч. Не получилось, однако мы проделали хорошую работу.

Когда побеждаешь, это всегда хорошо, и неважно, играешь ты хорошо или средне. В первом тайме мы играли прекрасно, во втором уровень упал, потому что все очень устали».

Вечером в финальной игре Лиги наций встретятся сборные Хорватии и Испании.

Видеообзор матча: Нидерланды – Италия – 2:3