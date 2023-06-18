МАНЧИНИ: «В первом тайме Италия играла прекрасно, во втором уровень упал»
Главный тренер сборной Италии прокомментировал матч против Нидерландов
18 июня в матче за третье место Лиги наций в Энсхеде сыграли сборные Нидерландов и Италии (2:3). Поединок проходил в Энсхеде (Нидерланды) на стадионе Гролс Весте.
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал матч так:
«Димарко забил великолепный гол. Буонджорно провел прекрасный матч, ему было непросто, потому что он привык к другому футболу.
Когда Нидерланды атаковали, всем нам было тяжело, но у нас также были шансы забить четвертый мяч. Не получилось, однако мы проделали хорошую работу.
Когда побеждаешь, это всегда хорошо, и неважно, играешь ты хорошо или средне. В первом тайме мы играли прекрасно, во втором уровень упал, потому что все очень устали».
Вечером в финальной игре Лиги наций встретятся сборные Хорватии и Испании.
Видеообзор матча: Нидерланды – Италия – 2:3
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший футболист – о реакции на арест Андрея Павелко
19 июня команду Сергея Реброва ждет матч квалификации Евро-2024 с Мальтой