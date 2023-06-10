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Молодежные турниры
10 июня 2023, 03:59 | Обновлено 10 июня 2023, 04:13
52
0

Женская сборная Украины WU-19 ожидает жеребьевку квалификации ЧЕ-2024

16 июня в швейцарском Ньоне пройдет церемония жеребьевки Евро-2024 WU-19

10 июня 2023, 03:59 | Обновлено 10 июня 2023, 04:13
52
0
Женская сборная Украины WU-19 ожидает жеребьевку квалификации ЧЕ-2024
УЕФА

16 июня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится процедура жеребьевки первого раунда отбора чемпионата Европы 2024 WU-19. Церемония, которая начнется в 12:.00 по киевскому времени, определит составы групп обеих лиг и хозяев мини-турниров этой осенью.

В Лиге А сыграют 28 команд, в том числе 7, которые перешли из Лиги B по итогам второго раунда завершившегося этой весной сезона 2022/23. Они будут разбиты на 7 групп. Команды одной группы будут соперничать на поле одного из участников в формате мини-турниров. Коллективы, занявшие четвертые места, продолжат сезон во втором раунде Лиги В. Посев участников перед вторым раундом Лиги А будет зависеть от того, какие места в своих группах команды займут в первом раунде.

В Лиге B 23 команды (включая вылетевших из Лиги А во втором раунде сезона 2022/23) будут бороться за выход в Лигу А в шести группах. Победители групп и обладатель второго места с лучшим результатом против команд, занявших первое и третье места в своих группах, перейдут в высший дивизион. Литва также примет участие в соревнованиях, несмотря на прямую путевку в финальную часть, принадлежащую ей как хозяину.

По итогам второго раунда Лиги А определятся 7 команд, которые присоединятся к Литве в финальной стадии Евро-2024.

Порядок жеребьевки. В первом раунде 51-й участник будет разделен на Лигу А (28 команд) и Лигу В (23 команды) на основании рейтинга по итогам второго раунда в сезон 2022/23. В Лиге А команды будут разбиты на семь квартетов, в Лиге В – пять квартетов и одно трио.

Все сборные в своих лигах распределены по четырем корзинам (в Лиге А – по семь команд в каждой, в Лиге В – по шесть команд в корзинах 1 и 2, 11 – в корзине 3). В каждой группе Лиги А будет по одному представителю каждой корзины, а в Лиге В каждая группа будет содержать по одной команде из первой и второй корзины, по две команды из третьей корзины отправятся во все группы, кроме В6, куда попадет только одна.

Согласно принятым ранее решениям Исполнительного комитета УЕФА и рабочей группы УЕФА по чрезвычайным ситуациям, в одну группу не могут попасть следующие сборные: Армения и Азербайджан, Босния и Герцеговина и Косово.

После жеребьевки будут определены хозяева мини-турниров. Матчи будут проходить либо с 19/20 по 25/26 сентября, либо с 24/25 по 30/31 октября, либо с 27/28 ноября по 4/5 декабря 2023 года.

Молодежная женская сборная Украины WU-19 выступит в Лиге В, поскольку заняла последнее место в своей группе Лиги А во втором раунде сезона 2022/23.

Евро-2024 WU-19. Жеребьевка первого раунда

Лига A

  • Корзина 1: Германия, Испания, Франция, Австрия, Нидерланды, Исландия, Чехия.
  • Корзина 2: Португалия, Италия, Дания, Финляндия, Сербия, Ирландия, Англия.
  • Корзина 3: Польша, Швеция, Бельгия, Норвегия, Венгрия, Греция, беларусь.
  • Корзина 4: Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия, Турция, Израиль, Фарерские острова, Черногория.

Лига В

  • Корзина 1: Швейцария, Украина, Словения, Босния и Герцеговина, Болгария, Румыния.
  • Корзина 2: Хорватия, Словакия, Северная Македония, Косово, Эстония, Албания.
  • Корзина 3: Литва (хозяин), Молдова, Казахстан, Армения, Латвия, Азербайджан, Грузия, Лихтенштейн, Кипр, Гибралтар, Люксембург.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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