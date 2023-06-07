Сборная Украины WU-17 попала в 4-ю корзину перед жеребьевкой отбора ЧЕ-2024

16 июня в швейцарском Ньоне во время процедуры жеребьевки первого раунда отбора Евро-2024 имена своих соперников узнает девичья сборная Украины WU-17. Церемония жеребьевки, которая стартует в 11:00 по киевскому времени, определит составы групп обеих лиг и хозяев мини-турниров в этом году.

В Лиге А сыграют 28 команд, в том числе семь команд, перешедших из Лиги B по итогам второго раунда Евро-2023. Участники будут разбиты на семь групп. Команды одной группы будут соперничать на поле одного из участников в формате мини-турниров.

Команды, занявшие четвертые места, продолжат сезон во втором раунде Лиги В. Посев участников перед вторым раундом будет зависеть от того, какие места в своих группах займут команды в первом раунде. Швеция также примет участие, несмотря на прямую путевку в финальную часть, принадлежащую ей как хозяину.

Команды Лиги B (включая команды, вылетевшие из Лиги А во втором раунде Евро-2023) будут бороться за выход в Лигу А в шести группах. Победители групп и обладатель второго места с лучшим результатом против команд, занявших первое и третье места в своих группах, перейдут в высший дивизион.

Порядок жеребьевки. В первом раунде 50 участников будут разделены на Лигу А (28 команд) и Лигу В (22 команды) на основании рейтинга по итогам второго раунда в сезоне-2023. В Лиге А команды будут разбиты на семь квартетов, в Лиге В – на четыре квартета и два трио.

Все сборные в своих лигах распределены по четырем корзинам посева (в Лиге А – по семь команд в каждой, в Лиге В – шесть команд в корзинах 1 и 2, 10 – в корзине 3). В каждой группе Лиги А будет по одному представителю каждой корзины, а в Лиге В каждая группа будет содержать по одной команде из первой и второй корзины, по две команды из третьей корзины отправятся во все группы, кроме групп В5 и В6, куда попадет только по одной.

Согласно принятым ранее решениям Исполнительного комитета УЕФА и рабочей группы УЕФА по чрезвычайным ситуациям, в одну группу не могут попасть следующие сборные: беларусь и Украина, Армения и Азербайджан.

После жеребьевки будут определены хозяева мини-турниров. Матчи состоятся в период с 1 августа по 20 ноября 2023 года.

Девичья сборная Украины WU-17 в отборе Евро-2023 в своей группе первого раунда заняла последнее место и вылетела в Лигу В. Во втором раунде сине-желтые благодаря победам над Болгарией (2:1) и Латвией (5:0) обеспечили себе первую строчку и возвращение в высший дивизион.

Евро-2024 WU-17. Жеребьевка первого раунда

Лига А

Корзина 1: Испания, Франция (чемпион), Швейцария, Швеция (хозяин финальной части), Германия, Англия, Польша.

Корзина 2: Португалия, Дания, Нидерланды, Румыния, Словения, Ирландия, Бельгия.

Корзина 3: Чехия, Норвегия, Австрия, Италия, Венгрия, Финляндия, беларусь.

Корзина 4: Исландия, Шотландия, Босния и Герцеговина, Греция, Северная Ирландия, Украина, Болгария.

Лига В