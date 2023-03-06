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06 марта 2023, 21:23 | Обновлено 06 марта 2023, 21:37
51
0

Женская сборная Украины U-17 разгромила Латвию и вышла в Лигу A Евро

Подопечные Сергея Сапронова выиграли у Латвии со счетом 5:0

06 марта 2023, 21:23 | Обновлено 06 марта 2023, 21:37
51
0
Женская сборная Украины U-17 разгромила Латвию и вышла в Лигу A Евро
УАФ

Сегодня, 6 марта, женская сборная Украины WU-17 в Болгарии провела второй поединок второго раунда отбора Евро-2023 WU-17.

После победы в первом матче против команды Болгарии (2:1) подопечные Сергея Сапронова встречались со сборной Латвии.

Упорной борьбы в этой встрече не получилось. Уже в первом тайме украинские девушки дважды оформили взятия ворот соперниц. Автогол на счету Линды Мергуп-Картрайт плюс с 11-метровой отметки не промахнулась Лидия Заборовец.

После перерыва украинки огорчили голкипера сборной Латвии еще трижды. Екатерина Лузва, Марина Птицына и Диана Боровская установили итоговый результат поединка – 5:0.

Таким образом, сборная Украины WU-17 обеспечила себе первое место в группе В6 и, соответственно, выход в Лигу А следующего цикла Евро-2024.

Евро-2023 WU-17. Второй раунд. Группа В6

03.03.2023. 14:30. Болгария WU-17 – Украина WU-17 – 1:2

06.03.2023. 14:30. Украина WU-17 – Латвия WU-17 – 5:0

Голы: Мергуп-Картрайт, 14 (автогол), Заборовец, 45+1 (пен), Лузва, 56, Птицына, 78, Боровская, 88.

Украина WU-17: Снигур, Вершняк, Заборовец, Краснобородько (Кадыра, 82), Шевцова (Медведь, 89), Астахова, Лузва (Стахнюк, 82), Боровская, Птицына, Марценюк (Новосельская, 89), Игнатенко (Жигадло, 86)

Латвия WU-17: Матревица, Аугустане (Балтрушайте, 80), Булдуре, Мергуп-Картрайт, Упите, Гаранча, Глущук (Яунславиете, 46), Преере (Пунга, 74), Штейнберг (Лашкова, 73), Бразауска, Ципола (Дзене, 65).

Предупреждение: Игнатенко, 65, Птицына, 90+1 – Аугустане, 45+1, Гаранча, 90+1.

09.03.2023. 14:30. Латвия WU-17 – Болгария WU-17

Турнирное положение: 1. Украина (6 очков), 2. Болгария (0), 3. Латвия (0).

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Источник Sport.ua
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