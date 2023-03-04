Женская сборная Украины U-17 начала группу с победы над Болгарией

3 марта женская сборная Украины WU-17 в Болгарии матчем против хозяек стартовала во втором раунде отбора Евро-2023 WU-17.

В преддверии официальных игр сине-желтые имели возможность провести в болгарском Сливене четырехдневный сбор, добравшись к месту соревнований автобусом по транзиту через Румынию 26 февраля. Подопечные Сергея Сапронова встречались с хозяйками мини-турнира в группе В6.

В начале поединка украинки несколько раз пробили по воротам, а на 33-й минуте Боровская вывела команду вперед. Через несколько мгновений болгаркам удалось отыграться, однако на перерыв сине-желтые ушли, ведя в счете 2:1 благодаря точному выстрелу Птицыной.

Во втором тайме преимущество также было на стороне украинских девушек, несколько раз соперниц выручала голкипер. В итоге украинки довели дело до победы и заработали три очка.

Свой следующий и заключительный матч в группе подопечные Сергея Сапронова проведут 6 марта против Латвии (начало – в 14:30 по киевскому времени).

Евро-2023 WU-17. Второй раунд

Группа В6. 1-й тур, 03.03.2023. 14:30

Болгария WU-17 – Украина WU-17 – 1:2

Голы: Найденова, 35 – Боровская, 33, Птицына, 38.

Болгария WU-17: Илиева, М. Михайлова (Трифонова, 84), Каменова, Парнарова, Маринова (Б. Демирова, 46), Р. Михайлова, Генова, Тодорова (Дулева, 56), Найденова, Диманова (Стефанова, 69) , Мудиман.

Украина WU-17: Снегирь, Вершняк, Заборовец, Краснобородько, Шевцова (Кадыра, 81), Стахнюк (Носко, 89), Астахова (Жигадло, 77), Боровская, Птицына, Марценюк, Игнатенко.

Предупреждения: Парнарова (60), Найденова (67), Каменова (88).

06.03.2023. 14:30 Украина – Латвия

09.03.2023. 14:30. Латвия – Болгария

Команды в Лиге В, в том числе вылетевшие после осеннего этапа из Лиги А, в шести группах (две – по четыре участника, четыре – по три) будут бороться за путевки в первый раунд Лиги А следующего розыгрыша. Их получат победители групп, а также лучшая вторая команда. Сборная Украины в своей группе первого раунда заняла последнее место и вылетела в Лигу B.

В Лиге А в семи группах сыграют 28 команд, в том числе 7 сборных, поднявшихся из Лиги В по итогам первого раунда. Семь победителей групп второго раунда Лиги А (и лучший обладатель второго места, если Эстония финиширует первой в группе) получат путевки в финальную стадию, матчи которой состоятся в период с 14 по 26 мая. Команды, занявшие в группах четвертые места, первый раунд сезона 2023/2024 начнут в Лиге В.

Евро-2023 WU-17. Второй раунд

Лига А

Группа А1: Чехия, Польша, Эстония, Румыния

Группа А2: Англия, Норвегия, Бельгия, Хорватия

Группа А3: Германия, Португалия, Венгрия, Северная Македония

Группа А4: Швейцария, Словения, Австрия, Словакия

Группа А5: Ирландия, Франция, Италия, Косово

Группа А6: Испания, Дания, Сербия, Беларусь

Группа А7: Нидерланды, Финляндия, Швеция, Уэльс

Лига В