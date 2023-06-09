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Чемпионат мира
09 июня 2023, 02:38 |
137
0

Италия вырвала победу у Южной Кореи на 86-й и вышла в финал ЧМ U-20

Пафунди поразил ворота корейской сборной и принес победу итальянцам в конце встречи

09 июня 2023, 02:38 |
137
0
Италия вырвала победу у Южной Кореи на 86-й и вышла в финал ЧМ U-20
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 8 июня, состоялся полуфинальный матч молодежного чемпионата мира по футболу U-20 между сборными Италии и Южной Кореи. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу итальянцев.

Счет в матче на 14-й минуте открыл Чезаре Казадеи. Уже через 9 минут корейцы сравняли счет, реализовав 11-метровый. Отличился Ли Сын У.

Все близилось к экстратаймам, однако на 86-й минуте Симоне Пафунди поразил ворота корейской сборной и принес победу итальянцам в конце встречи.

В финале соревнований Италия встретится с Уругваем, который в полуфинальном матче обыграл Израиль со счетом 1:0. Поединок запланирован на 12 июня в 00:00 по Киеву. В матче за 3-е место встрется молодежные команды Израиля и Южной Кореи (11 июня в 20:30 по Киеву).

Чемпионат мира U-20. 1/2 финала. 8 июня

Италия U-20 – Южная Корея U-20 – 2:1

Голы: Казадеи, 14, Пафунди, 86 – Ли Сын У, 23 (пен.)

Видеообзор матча:

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Источник Sport.ua
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