Италия вырвала победу у Южной Кореи на 86-й и вышла в финал ЧМ U-20
Пафунди поразил ворота корейской сборной и принес победу итальянцам в конце встречи
В четверг, 8 июня, состоялся полуфинальный матч молодежного чемпионата мира по футболу U-20 между сборными Италии и Южной Кореи. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу итальянцев.
Счет в матче на 14-й минуте открыл Чезаре Казадеи. Уже через 9 минут корейцы сравняли счет, реализовав 11-метровый. Отличился Ли Сын У.
Все близилось к экстратаймам, однако на 86-й минуте Симоне Пафунди поразил ворота корейской сборной и принес победу итальянцам в конце встречи.
В финале соревнований Италия встретится с Уругваем, который в полуфинальном матче обыграл Израиль со счетом 1:0. Поединок запланирован на 12 июня в 00:00 по Киеву. В матче за 3-е место встрется молодежные команды Израиля и Южной Кореи (11 июня в 20:30 по Киеву).
Чемпионат мира U-20. 1/2 финала. 8 июня
Италия U-20 – Южная Корея U-20 – 2:1
Голы: Казадеи, 14, Пафунди, 86 – Ли Сын У, 23 (пен.)
Видеообзор матча:
Сетка плей-офф:
The #U20WC Final is set! 🏆— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 8, 2023
🇺🇾 v 🇮🇹
Victory for Italy! 🇮🇹#U20WC— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 8, 2023
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