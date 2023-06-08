Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уругвай обыграл Израиль и вышел в финал молодежного чемпионата мира
Чемпионат мира
Уругвай U20
08.06.2023 20:30 – FT 1 : 0
Израиль U20
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
08 июня 2023, 23:43 | Обновлено 08 июня 2023, 23:48
174
0

Уругвай обыграл Израиль и вышел в финал молодежного чемпионата мира

В другом полуфинальном матче сыграют сборные Италии и Южной Кореи

08 июня 2023, 23:43 | Обновлено 08 июня 2023, 23:48
174
0
Уругвай обыграл Израиль и вышел в финал молодежного чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В Аргентине близится к финишу чемпионат мира по футболу 2023 среди молодежных команд U-20.

В первом полуфинале 8 июня сборная Уругвая одержала победу над командой Израиля (1:0).

Победный гол забил для уругвайцев Андерсон Дуарте во втором тайме, на 65-й минуте.

В другом полуфинале 8 июня сыграют Италия и Южная Корея. Финальный матч намечен на 11 июня.

Чемпионат мира U-20

1/2 финала, 8 июня

20:30. Уругвай – Израиль – 1:0

Гол: Андерсон Дуарте, 65

23:55. Италия – Южная Корея

Видеообзор матча: Уругвай – Израиль – 1:0

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Anderson Duarte (Уругвай U20).
По теме:
ВИДЕО. Ключевой матч группы. Как Украина обыграла Казахстан на ЧМ по socca
Там будет играть Месси. Интер Майами с Кривцовым – в полуфинале Кубка США
Завершился чемпионат Турции. Итоговая таблица: кто попал в еврокубки?
чемпионат мира по футболу U-20 сборная Уругвая по футболу сборная Израиля по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сезон-катастрофа. Что Динамо дальше делать с Бесединым?
Футбол | 08 июня 2023, 11:57 32
Сезон-катастрофа. Что Динамо дальше делать с Бесединым?
Сезон-катастрофа. Что Динамо дальше делать с Бесединым?

Артем ехал на Кипр, чтоб перезагрузиться, а возвращается с серьезной травмой и туманной перспективой

Сергей РЕБРОВ: «К игрокам сборной Украины будут новые требования»
Футбол | 08 июня 2023, 18:11 4
Сергей РЕБРОВ: «К игрокам сборной Украины будут новые требования»
Сергей РЕБРОВ: «К игрокам сборной Украины будут новые требования»

Тренер дал небольшой комментарий УАФ

Шахтер планирует спарринг с Челси и еще одним клубом АПЛ
Футбол | 08.06.2023, 18:32
Шахтер планирует спарринг с Челси и еще одним клубом АПЛ
Шахтер планирует спарринг с Челси и еще одним клубом АПЛ
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 08.06.2023, 10:00
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Днепру-1 повезло, что Йовичевича взяли в Шахтер»
Футбол | 08.06.2023, 14:28
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Днепру-1 повезло, что Йовичевича взяли в Шахтер»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Днепру-1 повезло, что Йовичевича взяли в Шахтер»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Месси признался, почему переезжает в Майами, хотя хотел вернуться в Барсу
Месси признался, почему переезжает в Майами, хотя хотел вернуться в Барсу
07.06.2023, 22:23 8
Футбол
ФОТО. Родители защитника Динамо не могут выбраться из затопленного Херсона
ФОТО. Родители защитника Динамо не могут выбраться из затопленного Херсона
08.06.2023, 02:35
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ребров – главный тренер сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ребров – главный тренер сборной Украины
07.06.2023, 12:19 54
Футбол
«Был день счастья». Зеленский рассказал о поставках самолетов F-16
«Был день счастья». Зеленский рассказал о поставках самолетов F-16
07.06.2023, 10:28 2
Война
Стали известны все участники 1/2 финала Ролан Гаррос у мужчин
Стали известны все участники 1/2 финала Ролан Гаррос у мужчин
08.06.2023, 00:55
Теннис
Десятка! Украина разгромила Ливию и завершила группу ЧМ без потерь очков
Десятка! Украина разгромила Ливию и завершила группу ЧМ без потерь очков
07.06.2023, 12:50 3
Другие виды
ФОТО. Циципас и Бадоса нестандартным образом намекнули про отношения?
ФОТО. Циципас и Бадоса нестандартным образом намекнули про отношения?
07.06.2023, 19:48 5
Теннис
Что ждет Мудрика? Почеттино назвал 12 игроков, которые останутся в Челси
Что ждет Мудрика? Почеттино назвал 12 игроков, которые останутся в Челси
08.06.2023, 15:15 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности