Уругвай обыграл Израиль и вышел в финал молодежного чемпионата мира

В Аргентине близится к финишу чемпионат мира по футболу 2023 среди молодежных команд U-20.

В первом полуфинале 8 июня сборная Уругвая одержала победу над командой Израиля (1:0).

Победный гол забил для уругвайцев Андерсон Дуарте во втором тайме, на 65-й минуте.

В другом полуфинале 8 июня сыграют Италия и Южная Корея. Финальный матч намечен на 11 июня.

Чемпионат мира U-20

1/2 финала, 8 июня

20:30. Уругвай – Израиль – 1:0

Гол: Андерсон Дуарте, 65

23:55. Италия – Южная Корея

Видеообзор матча: Уругвай – Израиль – 1:0