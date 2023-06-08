Уругвай обыграл Израиль и вышел в финал молодежного чемпионата мира
В другом полуфинальном матче сыграют сборные Италии и Южной Кореи
В Аргентине близится к финишу чемпионат мира по футболу 2023 среди молодежных команд U-20.
В первом полуфинале 8 июня сборная Уругвая одержала победу над командой Израиля (1:0).
Победный гол забил для уругвайцев Андерсон Дуарте во втором тайме, на 65-й минуте.
В другом полуфинале 8 июня сыграют Италия и Южная Корея. Финальный матч намечен на 11 июня.
Чемпионат мира U-20
1/2 финала, 8 июня
20:30. Уругвай – Израиль – 1:0
Гол: Андерсон Дуарте, 65
23:55. Италия – Южная Корея
Видеообзор матча: Уругвай – Израиль – 1:0
События матча
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