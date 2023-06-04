В воскресенье, 4 июня, в Ужгороде в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги «Днепр-1» добился минимальной победой 1:0 над «Кривбассом» из Кривого Рога.

Гол, который принес «Днепру-1» победу, на 73-й минуте забил Доминго Бланко.