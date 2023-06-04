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Чемпионат Украины
Днепр-1
04.06.2023 15:00 – FT 1 : 0
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 18:41 | Обновлено 04 июня 2023, 18:45
223
0

Днепр-1 – Кривбасс – 1:0. Точная элегантность Бланко. Видео гола, обзор

Смотрите видеообзор поединка 30-го тура чемпионата Украины

04 июня 2023, 18:41 | Обновлено 04 июня 2023, 18:45
223
0
Днепр-1 – Кривбасс – 1:0. Точная элегантность Бланко. Видео гола, обзор
СК Днепр-1

В воскресенье, 4 июня, в Ужгороде в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги «Днепр-1» добился минимальной победой 1:0 над «Кривбассом» из Кривого Рога.

Гол, который принес «Днепру-1» победу, на 73-й минуте забил Доминго Бланко.

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Доминго Бланко (Днепр-1).
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Доминго Бланко Днепр-1 Кривбасс Кривой Рог Днепр-1 - Кривбасс видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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