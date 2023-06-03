В воскресенье, 4 июня, состоится матч заключительного, 30-го тура чемпионата Украины по футболу между днепровском «Днепром-1» и криворожским «Кривбассом». Начало поединка на стадионе «Авангард» в Ужгороде (Закарпатская область) назначено на 15:00.

Днепр-1

Подопечные Александра Кучера в прошлом туре проиграли донецкому «Шахтеру» и потеряли шансы побороться за чемпионское звание. Мало того, днепровский клуб может остаться без серебряных медалей и путевки в Лигу чемпионов. Произойти это может в том случае если «Днепр-1» не победит «Кривбасс», а луганская «Заря» добудет три очка в матче с «Минаем». В случае поражения «Днепра-1», «Заре» хватит одного очка, чтобы занять второе место в чемпионате.

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В решающем матче в борьбе за первое место «Днепр-1» уступил «Шахтеру» с крупным счетом 0:3. Концовка встречи ознаменовалась кулачным боем. В результате сразу четыре игрока днепровского клуба – Матаррита, Пеглоу, Гуцуляк и Федорив – получили красные карточки. Соответственно, Александр Кучер не сможет рассчитывать на них в матче с «Кривбассом».

Кривбасс

Криворожский клуб, который после своего «перерождения» проводит первый сезон в УПЛ, перед последним туром чемпионата имеет шансы занять пятое место. Оно позволит в следующем сезоне заявиться в Лигу конференций – низший по рангу европейский кубок. Для этого подопечным Юрия Вернидуба нужно обязательно побеждать «Днепр-1». Но не все зависит от «Кривбасса». Сейчас пятое место занимает «Александрия», которая опережает криворожцев на два очка. На шестом находится «Ворскла», находящаяся впереди на один пункт. И только если александрийцы и полтавчане потеряют очки в последнем туре, тогда «Кривбасс» сможет зацепиться за путевку в Европу.

Выиграть в гостях у «Днепра-1» – сложная задача для криворожцев. Команда Александра Кучера в домашних матчах набрала 32 очка из 42-х возможных. В то же время «Кривбасс» на выезде выиграл только 4 из 14 матчей.

Статистика матчей

После «перерождения» клубы провели только один матч. В 15-м туре нынешнего сезона «Кривбасс» победил со счетом 2:1. Это было первое поражение «Днепра-1» в чемпионате. В составе криворожской команды голами отметились Назар Волошин и Роман Дебелко. За днепровцев забил лучший бомбардир чемпионата Артем Довбик. К слову, если Довбик отметится одним или несколькими голами в матче против «Кривбасса», то повторит или превзойдет рекорд результативности чемпионатов Украины, который принадлежит Генриху Мхитаряну (25 голов).

Ориентировочные составы

«Днепр-1»: Рыбак, Каплиенко, Сарапий, Адамюк, Пасич, Назаренко, Танковский, Лучкевич, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик.

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Семотюк, Хомченовский, Капич, Задерака, Дебелко, Соса.

Прогноз на противостояние

Оба клуба будут играть на победу. Матч пройдет в бескомпромиссной борьбе, поэтому вряд ли кто-то из соперников победит с солидным преимуществом. Рискнем поставить на победу «Днепра» с разницей в один гол.

4 июня, воскресенье