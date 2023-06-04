Днепр-1 победил Кривбасс с видом на Лигу чемпионов

На кону матча – еврокубковые путевки: в Лигу чемпионов для «Днепра-1» и в Лигу конференций для «Кривбасса». Однако для того, чтобы эти путевки получить, обеим командам кровь из носа нужна была победа. Особенно «Кривбассу».

А еще на кону – возможный титул лучшего бомбардира сезона всех времен. Это, естественно, о форварде днепрян Довбике. Для того, чтобы его заполучить, Артему нужно было забить как минимум один гол. А еще лучше – сразу два (в активе нападающего до матча было 24 точных удара, а в действующего рекордсмена Мхитаряна – 25-ть).

После проигранного в прошлом туре «чемпионского» матча против «Шахтера», днепряне лишились не только шансов на национальное «золото», но и сразу троих игроков основы – Матарриты, Пеглоу и Гуцуляка, которые были удалены за масштабную драку в конце игры. Так что Кучеру пришлось отыскивать на игру «скрытые» резервы.

Подобных проблем у его визави не было: Вернидуб смог выставить фактически боевой состав.

На шестой минуте Довбик впервые побеспокоил Клищука – дальним ударом со штрафного. Очень сильно, но также и неточно.

Следующий опасный момент в матче тоже был создан при участии Довбика. Артем выдал хорошую передачу на Пихаленка, но его потенциально опасный удар заблокировали защитники.

Кроме этих двух моментов за первую часть дебютного тайма и вспомнить больше нечего. Вроде бы команды пытались атаковать, активничать, но чаще всего их попытки сбивались на позиционный контроль мяча.

На 26-й минуте состоялся долгожданный первый удар в створ ворот. Постарался Соса, который пробивал в ближний угол. Но Валеф без проблем справился с ударом.

Днепряне ответили очередным ударом Довбика. Но и в этот раз мимо цели.

Промазал и Капич, пытавшийся закрутить мяч под дальнюю штангу. Пока что соперники лишь пристреливаются.

На 37-й минуте и днепряне пробили в створ ворот. Постарался Рубчинский, но его дальний удар Клищук парировал.

После фола Бланко на Понедельнике за несколько минут до свистка на перерыв «завелся» Вернидуб. А затем и тренерская скамейка «Днепра-1». В лице Красникова. Но страсти быстро улеглись. Наверное, это самый интересный момент матча в первом тайме.

Со стартовых минут второго тайма на поле ничего не поменялось: такой же компактный футбол с позиционными атаками. И практически без моментов.

На 57-й минуте «Кривбассу» удалось открыть счет: из ударом Семотюка Валеф справился, но первым на добивании был Дебелко, отправивший мяч под перекладину. Но из явного офсайда. Лайнсмен сработал четко.

Такое вот «перетягивание каната» на поле держалось до середины второго тайма. Пока днепряне не организовали отличную контратаку. Довбик получил передачу на ход, отдал мяч Когуту, который откатил под удар Бланко. Аргентинец пробил в противоход Клищуку.

Сразу же Бланко мог увеличить разрыв в счете, но пробил неточно. Неточно пробил в очередной раз и Довбик. А затем снова Бланко. Инициатива полностью перешла к подопечным Кучера.

В оставшееся время днепряне контролировали ситуацию. Именно они были ближе ко второму забитому мячу, а не криворожцы – к первому.

В итоге матч так и закончился минимальной победой команды Кучера. Эта победа позволила «Днепру-1» впервые в своей истории финишировать на втором месте в УПЛ и пробиться в квалификацию Лиги чемпионов.

А вот «Кривбассу» мечту о еврокубках придется отложить как минимум на следующий сезон. Впрочем, как и мечту Довбика побить бомбардирский рекорд по голам за сезон.

УПЛ. 30-й тур

«Днепр-1» – «Кривбасс» – 1:0

Гол: Доминго (73)

«Днепр-1»: Валеф, Каплиенко (Назаренко, 67), Сарапий, Сваток, Е.Пасич (Хайнер, 62), Доминго, Танковский (Адамюк, 46), Рубчинский (Когут, 62), Пихаленок (Пидлепенец, 62), Танчик, Довбик.

Запасные: Рыбак, Гомес, Лучкевич.

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Капич, Семотюк (Задерака, 63), Хомченовский, Соса, Лунев (Татарков, 63), Дебелко (Кораблин, 79).

Запасные: Сарнавский, Хома, Опанасенко, Вернидуб, Шевченко, Устименко.

Предупреждения: Семотюк (61), Когут (84), Кораблин (87), Бескоровайный (90)

Арбитр: Дмитрий Бондаренко.

Стадион: «Авангард» (Ужгород).