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04.06.2023 15:00 – FT 1 : 0
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Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 17:50 | Обновлено 04 июня 2023, 18:24
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Александр КУЧЕР: «Для нас это большое событие»

Наставник «Днепра-1» – о втором месте в УПЛ и выходе в квалификацию Лиги чемпионов

04 июня 2023, 17:50 | Обновлено 04 июня 2023, 18:24
1012
1
Александр КУЧЕР: «Для нас это большое событие»
ФК Днепр-1. Александр Кучер

Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер прокомментировал победу над «Кривбассом» (1:0) в матче заключительного тура УПЛ-2022/23.

– Последний матч сезона, вы одержали победу. В общем добились того результата, которого хотели?
– Самое главное – что мы весь год стремились побеждать, играть, добиваться результата. То, что мы делали в течение года, давало интригу чемпионату. Это главное. Нас начали уважать. Видно после того, как готовятся к нашим матчам. Ребята игрой сделали так, что их боятся.

Сегодня нам нужна была только победа, которую мы и одержали. Это историческое событие для клуба, для ребят, их семей, для людей, болевших за «Днепр-1». Хочу всех поблагодарить за все. Это мы сделали все вместе.

– Если бы в начале сезона вам сказали, что закончите чемпионат там, где вы сейчас. Было бы хорошо для вас?
– Будь мы первыми – было бы лучше. Но если положить руку на сердце – это тоже большое событие. Не буду лукавить. Для нас это большое событие. Для всех вместе. Всех, кто помогал, хочу поблагодарить, поздравить их, для нас это была очень важная победа, - сказал Кучер.

По итогам сезона днепряне завоевали серебряные медали украинского первенства и впервые в своей истории вышли в Лигу чемпионов. Таким образом, команда Кучера будет стартовать во втором квалификационном раунде главного еврокубка.

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Источник UA-Football
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roman75zpr
С вас баллы в копилку в еврокубках
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