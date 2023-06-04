Александр КУЧЕР: «Для нас это большое событие»

Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер прокомментировал победу над «Кривбассом» (1:0) в матче заключительного тура УПЛ-2022/23.

– Последний матч сезона, вы одержали победу. В общем добились того результата, которого хотели?

– Самое главное – что мы весь год стремились побеждать, играть, добиваться результата. То, что мы делали в течение года, давало интригу чемпионату. Это главное. Нас начали уважать. Видно после того, как готовятся к нашим матчам. Ребята игрой сделали так, что их боятся.

Сегодня нам нужна была только победа, которую мы и одержали. Это историческое событие для клуба, для ребят, их семей, для людей, болевших за «Днепр-1». Хочу всех поблагодарить за все. Это мы сделали все вместе.

– Если бы в начале сезона вам сказали, что закончите чемпионат там, где вы сейчас. Было бы хорошо для вас?

– Будь мы первыми – было бы лучше. Но если положить руку на сердце – это тоже большое событие. Не буду лукавить. Для нас это большое событие. Для всех вместе. Всех, кто помогал, хочу поблагодарить, поздравить их, для нас это была очень важная победа, - сказал Кучер.

По итогам сезона днепряне завоевали серебряные медали украинского первенства и впервые в своей истории вышли в Лигу чемпионов. Таким образом, команда Кучера будет стартовать во втором квалификационном раунде главного еврокубка.