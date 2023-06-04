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Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 17:20 | Обновлено 04 июня 2023, 17:40
2058
6

Итоговая таблица УПЛ. Днепр-1 пробился в квалификацию ЛЧ, Ворскла – в ЛК

В переходных матчах с командами Первой лиги сыграют «Верес» и «Ингулец»

04 июня 2023, 17:20 | Обновлено 04 июня 2023, 17:40
2058
6
Итоговая таблица УПЛ. Днепр-1 пробился в квалификацию ЛЧ, Ворскла – в ЛК
СК Днепр-1. Артем Довбик

Завершен чемпионат Украины по футболу 2022/23. 4 июня в 15:00 одновременно состоялись все 8 матчей 30-го тура УПЛ.

По итогам матчей последнего тура «Днепр-1» пробился в квалификацию ЛЧ, а полтавская «Ворскла» – в Лигу конференций.

📊 Топ-5 УПЛ: Шахтер (72 очка), Днепр-1 (67), Заря (67), Динамо (60), Ворскла (45).

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Чемпионом Украины досрочно стал «Шахтер» и сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов. «Днепр-1» будет играть в квалификации Q2 ЛЧ, причем для выхода в групповой этап надо будет пройти три раунда отбора. В случае поражений – будет переход в квалификацию ЛЕ и далее ЛК.

Луганская «Заря» как обладатель бронзовых наград вышла в квалификацию Q4 Лиги Европы. В случае проигрыша – будет группа Лиги конференций. Еврокубковая осень гарантирована луганской команде.

В последнем туре решалось, кто вместе с «Динамо» сыграет в квалификации Лиги конференций. Путевку получила «Ворскла», которая выиграла свой матч у «Шахтера» и опередила «Александрию», финишировав на 5-й позиции.

В переходных матчах с командами Первой лиги сыграют «Верес» и «Ингулец». Соперником «Вереса» будет «Металлург» Запорожье, а «Ингулец» будет играть против ЛНЗ Черкассы.

Украину в еврокубках сезона 2023/24 будут представлять 5 команд:

  • Лига чемпионов (групповой раунд): чемпион Украины – Шахтер Донецк
  • Лига чемпионов (квалификация Q2): вице-чемпион Украины – Днепр-1
  • Лига Европы (квалификация Q4): третье место УПЛ – Заря Луганск
  • Лига конференций (квалификация Q3): 4-е место УПЛ – Динамо Киев
  • Лига конференций (квалификация Q2): 5-е место УПЛ – Ворскла Полтава

УПЛ. 30-й тур, 4 июня

  • 🔹 15:00 Верес – Ингулец – 1:0
  • 🔹 15:00 Ворскла – Шахтер – 2:1
  • 🔹 15:00 Днепр-1 – Кривбасс – 1:0
  • 🔹 15:00 Колос – Львов – 1:0
  • 🔹 15:00 Металлист – Черноморец – 0:3
  • 🔹 15:00 Металлист 1925 – Динамо – 1:1
  • 🔹 15:00 Минай – Заря – 0:3
  • 🔹 15:00 Рух – Александрия – 0:0

Итоговая таблица УПЛ

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Sergey Romanchik
Ротань помог Александрии избежать еврокубки!!! Спасибо тренер 👍💪
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+8
Gargantua
Ворскле немного усилиться и будет сбалансированная команда.
окрепли Исенко, Павлюк. Хорошо адаптировался Сефери, возвращает форму Кане. Подпускают к основе Нестеренко и Крупского.
Надо пару центральных защитников. Яворский уже все, а Чесноков близок к финишу.
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+6
BekXan
Шахтар в групі як мінімум вже 25-30 млн доларів положив в карман,Дніпро-1 звісно не пройде кваліфікацію це всі розуміють.І питання посилення команди болюче тим паче у Довбика закінчюється контракт і вже є набагато вагомі пропозиції.Динамо не зрозуміло як буде і що з командою але в груру мають шанс пробитися.Зоря амбітний колектив з поставленою грою якщо посиляться то будуть мати результат.Олександрія втратила в 4 іграх 10 очок це фініш і зона еврокубків.Це провал.Гра з Рухом показала що команда не грає.Ворскла виграли останні 5 матчів і під кінець чемпіонату трохи заграла.Але при всьому малюнка гри немає.Незрозуміло по підсиленню і чи буде далі Скрипник.Фінал до Еврокубків готові грати Шахтар Зоря і Динамо ,Дніпро під питанням по підсиленню.Ворскла в групі це буде мега чудо.
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+3
Kak tak
Шахтёр как всегда чемпион,Заря заслужила серебро больше чем ФК пенальти-1,ну и рад за Ворсклу ,лучше пусть она играет в еврокубках с нормальным тренером ,а не Сашка с физруком ничейным,ну и четвертые есть четвертые там больше нечего добавить.
Как-то так. 
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+2
dadlismit
Александрия - полный финиш ! Это надо было додуматься убрать нормального тренера и поставить физрука - реХворматора, который просрал весь очковый гандикап  Верной дорогой идёте. товарищи ! 
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0
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