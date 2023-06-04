Итоговая таблица УПЛ. Днепр-1 пробился в квалификацию ЛЧ, Ворскла – в ЛК

Завершен чемпионат Украины по футболу 2022/23. 4 июня в 15:00 одновременно состоялись все 8 матчей 30-го тура УПЛ.

По итогам матчей последнего тура «Днепр-1» пробился в квалификацию ЛЧ, а полтавская «Ворскла» – в Лигу конференций.

📊 Топ-5 УПЛ: Шахтер (72 очка), Днепр-1 (67), Заря (67), Динамо (60), Ворскла (45).

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Чемпионом Украины досрочно стал «Шахтер» и сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов. «Днепр-1» будет играть в квалификации Q2 ЛЧ, причем для выхода в групповой этап надо будет пройти три раунда отбора. В случае поражений – будет переход в квалификацию ЛЕ и далее ЛК.

Луганская «Заря» как обладатель бронзовых наград вышла в квалификацию Q4 Лиги Европы. В случае проигрыша – будет группа Лиги конференций. Еврокубковая осень гарантирована луганской команде.

В последнем туре решалось, кто вместе с «Динамо» сыграет в квалификации Лиги конференций. Путевку получила «Ворскла», которая выиграла свой матч у «Шахтера» и опередила «Александрию», финишировав на 5-й позиции.

В переходных матчах с командами Первой лиги сыграют «Верес» и «Ингулец». Соперником «Вереса» будет «Металлург» Запорожье, а «Ингулец» будет играть против ЛНЗ Черкассы.

Украину в еврокубках сезона 2023/24 будут представлять 5 команд:

Лига чемпионов (групповой раунд): чемпион Украины – Шахтер Донецк

Лига чемпионов (квалификация Q2): вице-чемпион Украины – Днепр-1

Лига Европы (квалификация Q4): третье место УПЛ – Заря Луганск

Лига конференций (квалификация Q3): 4-е место УПЛ – Динамо Киев

Лига конференций (квалификация Q2): 5-е место УПЛ – Ворскла Полтава

УПЛ. 30-й тур, 4 июня

🔹 15:00 Верес – Ингулец – 1:0

– Ингулец – 1:0 🔹 15:00 Ворскла – Шахтер – 2:1

– Шахтер – 2:1 🔹 15:00 Днепр-1 – Кривбасс – 1:0

– Кривбасс – 1:0 🔹 15:00 Колос – Львов – 1:0

– Львов – 1:0 🔹 15:00 Металлист – Черноморец – 0:3

– 0:3 🔹 15:00 Металлист 1925 – Динамо – 1:1

🔹 15:00 Минай – Заря – 0:3

– 0:3 🔹 15:00 Рух – Александрия – 0:0

Итоговая таблица УПЛ