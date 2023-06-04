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Чемпионат Украины
Верес
04.06.2023 15:00 – FT 1 : 0
Ингулец
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Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 16:59 | Обновлено 04 июня 2023, 17:14
1341
6

Обе команды – в переходных матчах. Верес минимально одолел Ингулец

Победу ровенской команде принес дальний удар Вовченко, но сильно ей это не помогло

04 июня 2023, 16:59 | Обновлено 04 июня 2023, 17:14
1341
6
Обе команды – в переходных матчах. Верес минимально одолел Ингулец
УПЛ

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

«Верес» – «Ингулец» – 1:0.

Вовченко, 74.

Г. Пасич, 19, Кучеров, 90+1 - Клименко, 90+5.

Курко, 90+6 (неспортивное поведение).

«Верес»: Когут – Гагун, Курко, Вовченко, Балан – Клец, Кучеров – Г. Пасич (М. Шестаков, 72), С. Шарай (Лебеденко, 64), Близниченко – Гайдучик (В. Шарай, 72).

«Ингулец»: Паламарчук – Нагиев (Сидоренко, 64), Ковалев, Кучеренко, Смоляков – Клименко, Запорожец, Кухарук – Павлов (Козыренко, 46), Ситало, Козак (Резепов, 79).

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

ВЕРЕС - ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 6
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BekXan
Успіхів Вересу.Ця команда має фінанси має майбутне якщо з розумом.
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+3
dudigo78
Верес не повинен мати проблем з Металургом. А от Інгулець - Лнз 50/50
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+2
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Vladimir Shevchenko
Ласкаво просимо до Запоріжжя))
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+1
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Zanregent
Ну мой прогноз сбылся! Я говорил что и Верес и Ингулец будут играть переходные матчи!
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0
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