Обе команды – в переходных матчах. Верес минимально одолел Ингулец
Победу ровенской команде принес дальний удар Вовченко, но сильно ей это не помогло
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«Верес» – «Ингулец» – 1:0.
Вовченко, 74.
Г. Пасич, 19, Кучеров, 90+1 - Клименко, 90+5.
Курко, 90+6 (неспортивное поведение).
«Верес»: Когут – Гагун, Курко, Вовченко, Балан – Клец, Кучеров – Г. Пасич (М. Шестаков, 72), С. Шарай (Лебеденко, 64), Близниченко – Гайдучик (В. Шарай, 72).
«Ингулец»: Паламарчук – Нагиев (Сидоренко, 64), Ковалев, Кучеренко, Смоляков – Клименко, Запорожец, Кухарук – Павлов (Козыренко, 46), Ситало, Козак (Резепов, 79).
Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).
Стадион: «Авангард» (Ровно).
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