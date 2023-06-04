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«Верес» – «Ингулец» – 1:0.

Вовченко, 74.

Г. Пасич, 19, Кучеров, 90+1 - Клименко, 90+5.

Курко, 90+6 (неспортивное поведение).

«Верес»: Когут – Гагун, Курко, Вовченко, Балан – Клец, Кучеров – Г. Пасич (М. Шестаков, 72), С. Шарай (Лебеденко, 64), Близниченко – Гайдучик (В. Шарай, 72).

«Ингулец»: Паламарчук – Нагиев (Сидоренко, 64), Ковалев, Кучеренко, Смоляков – Клименко, Запорожец, Кухарук – Павлов (Козыренко, 46), Ситало, Козак (Резепов, 79).

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

ВЕРЕС - ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА