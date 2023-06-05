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  4. Юрий ВИРТ: «Динамо не сделало нам подарок»
Украина. Премьер лига
05 июня 2023, 02:25 |
141
0

Юрий ВИРТ: «Динамо не сделало нам подарок»

Главный тренер ровенского «Вереса» прокомментировал победу над «Ингульцом»

05 июня 2023, 02:25 |
141
0
Юрий ВИРТ: «Динамо не сделало нам подарок»
ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт подытожил заключительную игру чемпионата против «Ингульца» (1:0).

«Впечатление сегодня двоякое. Есть победа, но она не позволила избежать переходных матчей. Поблагодарил футболистов за игру. Потому что настроить команду на игру было непросто. Все читают слухи в СМИ, у всех возникают вопросы. Попросил забыть обо всем этом и сосредоточиться на игре. Футболисты вышли с максимальной концентрацией. И одержали победу. Эта победа психологически поможет нам перед матчами плей-офф, потому что мы долго не могли выиграть. Надеюсь, этот эмоциональный толчок позволит выполнить задание на сезон и остаться в УПЛ. Единственный негатив сегодня – красная карточка Василия Курко. 90+5 минута и он получает удаление и пропустит следующую игру. Это единственный минус.

Относительно разговора после матча с Сергеем Ковальцем – мы говорили о моем предматчевом комментарии. Но никаких претензий я к нему не имею. Он отличный тренер, у него хорошая команда. Никаких претензий к ним нет. Но есть вещи, которые видит и понимает вся Украина.

За игрой Динамо мы следили. Николай Лапко был на этой игре. Александр Шовковский не сделал нам подарок. Но мы сами виноваты – слишком много потеряли. В общем, по игре мы провели хороший второй круг. А вот по результату – не очень. Не добрали свои очки, теряли концентрацию. Это наши проблемы».

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Ингулец Верес - Ингулец Юрий Вирт
Источник ФК Верес
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